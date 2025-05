Количество игр, поддерживаемых Steam Deck, достигло 19 000, включая 6 216 полностью оптимизированных и 12 841 доступный для игры проект. Также компания представила обновлённые системы проверки совместимости и бета-версию Proton 10, которые направлены на то, чтобы сделать устройство полноценной альтернативой персональному компьютеру.

Портативная консоль Steam Deck продолжает расширять список совместимых проектов: по данным Valve, количество игр, протестированных для устройства, превысило отметку в 19 000 единиц. Среди них есть как «проверенные» проекты (6216), отмеченные зелёной галочкой за полную оптимизацию, так и «играбельные» (12 841), работающие с небольшими ограничениями типа мелкого текста или необходимостью вручную настраивать параметры. Ещё 4798 игр пока остаются неподдерживаемыми.

Valve объявила об обновлённой системе проверки совместимости, которая стандартизирует критерии для Steam Deck и SteamOS. Отныне игры, получившие отметки «Играбельно» или «Проверено» на портативной платформе, автоматически считаются совместимыми с операционной системой SteamOS. Важным этапом стало также апрельское обновление бета-версии Proton 10 — инструмента, предназначенного для устранения проблем запуска игр вне среды Windows.

Список недавно получивших статус «Проверено» пополнили такие популярные проекты, как Marvel's Spider-Man 2, Indiana Jones and the Great Circle, Green Hell, The Precinct, Rift Riff, AutoForge, Beholder: Conductor, Ato, Last Vanguard и Driveloop: Survivors.

Рост игровой библиотеки подтверждает намерение Valve укрепить позиции Steam Deck как полноценной альтернативы традиционным ПК-платформам.