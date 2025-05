Сиквел Death Stranding 2: On the Beach, по заявлению Хидео Кодзимы, сохранит уникальную стилистику первой части, но расширит геймплей за счёт элементов экшена и механик, вдохновлённых Metal Gear Solid V, включая базы наподобие Mother Base и VR-испытания, аналогичные миссиям из серии Metal Gear, с релизом, запланированным на 2025 год.

Игра Death Stranding 2: On the Beach, по словам её создателя Хидео Кодзимы, сохранит уникальные черты первой части, но получит заметные изменения игрового процесса. В интервью журналу Edge разработчик подтвердил, что сиквел включит больше элементов экшена, а также позаимствует концепции из своего предыдущего проекта — Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Кодзима отметил, что почувствовал сходство во время тестирования новой игры: «Когда вы возвращаетесь на корабль DHV Magellan, чтобы отдохнуть, это напоминает посещение Mother Base в Metal Gear Solid V».

Журнал Edge в своём 411-м выпуске провёл параллели между Death Stranding 2 и стелс-экшеном 2015 года, на что Кодзима согласился. Он подчеркнул, что механики передвижения между локациями и базами сохраняют преемственность с его ранними проектами. Особое внимание уделено VR-испытаниям, доступным при исследовании мира: они стилистически перекликаются с тренировочными миссиями Metal Gear Solid VR Missions, вышедшими в конце 1990-х годов.

Эксперты отмечают, что такие отсылки неслучайны — Metal Gear Solid V остаётся эталоном открытого мира и нелинейного геймдизайна в игровой индустрии. При этом Кодзима сохраняет собственный стиль: сочетание философской повествовательной линии, характерное для Death Stranding, с усложнёнными элементами экшена может привлечь новую аудиторию. Ожидается, что сиквел получит длительную поддержку, аналогичную предыдущим проектам студии Kojima Productions. Дата релиза назначена на 2025 год, однако точные сроки пока неизвестны.