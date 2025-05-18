Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Death Stranding 2 On the Beach унаследовал элементы геймдизайна из Metal Gear Solid V
Сиквел Death Stranding 2: On the Beach, по заявлению Хидео Кодзимы, сохранит уникальную стилистику первой части, но расширит геймплей за счёт элементов экшена и механик, вдохновлённых Metal Gear Solid V, включая базы наподобие Mother Base и VR-испытания, аналогичные миссиям из серии Metal Gear, с релизом, запланированным на 2025 год.

Игра Death Stranding 2: On the Beach, по словам её создателя Хидео Кодзимы, сохранит уникальные черты первой части, но получит заметные изменения игрового процесса. В интервью журналу Edge разработчик подтвердил, что сиквел включит больше элементов экшена, а также позаимствует концепции из своего предыдущего проекта — Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Кодзима отметил, что почувствовал сходство во время тестирования новой игры: «Когда вы возвращаетесь на корабль DHV Magellan, чтобы отдохнуть, это напоминает посещение Mother Base в Metal Gear Solid V».

Журнал Edge в своём 411-м выпуске провёл параллели между Death Stranding 2 и стелс-экшеном 2015 года, на что Кодзима согласился. Он подчеркнул, что механики передвижения между локациями и базами сохраняют преемственность с его ранними проектами. Особое внимание уделено VR-испытаниям, доступным при исследовании мира: они стилистически перекликаются с тренировочными миссиями Metal Gear Solid VR Missions, вышедшими в конце 1990-х годов.

Эксперты отмечают, что такие отсылки неслучайны — Metal Gear Solid V остаётся эталоном открытого мира и нелинейного геймдизайна в игровой индустрии. При этом Кодзима сохраняет собственный стиль: сочетание философской повествовательной линии, характерное для Death Stranding, с усложнёнными элементами экшена может привлечь новую аудиторию. Ожидается, что сиквел получит длительную поддержку, аналогичную предыдущим проектам студии Kojima Productions. Дата релиза назначена на 2025 год, однако точные сроки пока неизвестны.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#death stranding 2 #metal gear solid v
Источник: multiplayer.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
4
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
3
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
2
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Lenovo представила 14-дюймовый OLED-планшет Yoga Pad Pro с 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android
2
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
2
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
ВВС США раскрыли технические детали истребителя шестого поколения F-47
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
Red Dead Redemption 2 может выйти на Nintendo Switch 2 в 2025 году
+
В Windows 11 возвращается схожая с имевшейся в Windows 7 функция беспроводной передачи файлов
+
Консоль Powkiddy V90S с улучшенным экраном и Allwinner A133P готовится к выходу
1
Synology представила BeeStation Plus — персональное облако без подписок
+
MSI представила игровой монитор MPG 274URDFW E16M с встроенным ИИ
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
244
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
3
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
1

Сейчас обсуждают

Санитар Порванова
20:19
Так мы подошли к главному вопросу . Была 7900хтх которую ты облизывал . А сейчас какая карта ? 4090? 5070ти? Просто нужен четкий ответ непран хвахахахахаха. На это то способен ?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
20:16
7900хтх грелась по GPU Hotspot 105 градусов. аж на радиаторе был треск от перегрева. Пользовался ей 1 неделю одной и другую взял также повертел такая же вата отнес обратно все они грелки. Брать RX 790...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:15
Вполне возможно . или яйценюх . смотря какая у него в данный момент орьентация ыыыы
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:13
А сейчас у тебя 5070ти? Давай напиши что нет, 4090 В угол загнали непрана пхахахвхвхвхв Я уверен этот вопрос или останется без ответа или съедет на другое Чекайте пацаны ухахахввх
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
20:12
каблук?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:10
Потому что непранов личность слабохарактерная и ведомая пхахахвх
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:09
Тебе скинуть скрины как ты ее облизывал, спорил до усера со всеми кто плохо о 7900хтх напишет и сам писал что зелень это мыло а длсс дерьмо ? Пвхахааххаахах Точно интересная личность
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
20:09
а сколько ты на ней сидел и почему от неё отказался?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
20:07
Моя последняя карта с красных была 7900хтх и могу обрадовать эта последняя карта с красного лагеря.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:06
Зачем ты мне весёлые картинки свои кидаешь пхахахахаха. У меня у самого зеленая карта и амудешный проц.Меня железки до тряски не интересуют как и шишку,они меня интересуют онли как функция работает и ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем