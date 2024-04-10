В индустрии видеоигр произошло важное событие: ремейк культовой игры Prince of Persia: The Sands of Time был перезапущен и всё ещё находится на ранней стадии разработки. Это решение было принято компанией Ubisoft после тщательного анализа текущего состояния проекта.





По информации от инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft приняла решение полностью отказаться от наработок студии Ubisoft Mumbai и передать проект в руки специалистов из Ubisoft Montreal. Это решение было обусловлено необходимостью внести значительные изменения в игру, чтобы сделать её более современной и привлекательной для широкой аудитории.

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На данный момент игра находится на начальном этапе разработки. Разработчики проводят полную графическую переработку игры, записывают новые анимации, переделывают механики паркура, сражений и других аспектов игрового процесса. Также был написан новый сценарий игры.

Стоит отметить, что Юрий Ловенталь, озвучивший Принца в оригинальной игре, больше не участвует в работе над ремейком. Причины этого решения не разглашаются.

Анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time состоялся в сентябре 2020 года. Однако после волны критики со стороны игроков и критиков, Ubisoft приняла решение отправить игру на переделку. Изначально планировалось, что ремейк выйдет в 2021 году, но теперь сроки могут быть сдвинуты.