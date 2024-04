В индустрии видеоигр произошло важное событие: ремейк культовой игры Prince of Persia: The Sands of Time был перезапущен и всё ещё находится на ранней стадии разработки. Это решение было принято компанией Ubisoft после тщательного анализа текущего состояния проекта.

