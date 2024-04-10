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По информации от инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft приняла решение полностью отказаться от наработок студии Ubisoft Mumbai и передать проект в руки специалистов из Ubisoft Montreal. Это решение было обусловлено необходимостью внести значительные изменения в игру, чтобы сделать её более современной и привлекательной для широкой аудитории.
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На данный момент игра находится на начальном этапе разработки. Разработчики проводят полную графическую переработку игры, записывают новые анимации, переделывают механики паркура, сражений и других аспектов игрового процесса. Также был написан новый сценарий игры.
Стоит отметить, что Юрий Ловенталь, озвучивший Принца в оригинальной игре, больше не участвует в работе над ремейком. Причины этого решения не разглашаются.
Анонс ремейка Prince of Persia: The Sands of Time состоялся в сентябре 2020 года. Однако после волны критики со стороны игроков и критиков, Ubisoft приняла решение отправить игру на переделку. Изначально планировалось, что ремейк выйдет в 2021 году, но теперь сроки могут быть сдвинуты.