Директор Moon Studios, Томас Малер, обещал помощь российским игрокам в доступе к новой игре "No Rest for the Wicked", выражая свое уважение к мультикультурному составу команды и стремление дарить радость через игры, несмотря на политические разногласия.

Томас Малер, лидер команды Moon Studios, известной благодаря серии игр Ori, выразил обеспокоенность по поводу ограничений на покупку их новинки "No Rest for the Wicked" для российских поклонников. В свете этого, он заявил о намерении найти пути решения этой ситуации, чтобы игра стала доступной для всех желающих.

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Отвечая на вопросы в сообществе Steam, Малер подчеркнул, что в Moon Studios работают талантливые люди со всего мира, включая Россию и Украину, и это многообразие является источником гордости для него. Его цель — создавать игры, которые приносят удовольствие, вне зависимости от политического контекста.

Малер дал понять, что студия сделает всё возможное, чтобы устранить препятствия для игроков из России, желающих приобрести "No Rest for the Wicked". «Если у вас возникли проблемы с покупкой игры, сообщите нам, и мы обязательно найдем решение», — заверил он.

Этот знак внимания со стороны руководства студии воспринят игровым сообществом как подтверждение того, что Moon Studios ценит каждого своего фаната, несмотря на географические и политические различия.