Блоги Mirakl

Директор Moon Studios, Томас Малер, обещал помощь российским игрокам в доступе к новой игре "No Rest for the Wicked", выражая свое уважение к мультикультурному составу команды и стремление дарить радость через игры, несмотря на политические разногласия.

реклама