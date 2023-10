Контр-адмирал ВМС США Джонатан Ракер объявил о начале использования 3D-печати для изготовления деталей атомных подводных лодок, с целью ускорения процессов производства, ремонта и обслуживания.

© US Navy / via Globallookpress.com / Global Look Press

Контр-адмирал Военно-морских сил США Джонатан Ракер объявил о начале использования 3D-принтеров для изготовления компонентов атомных подводных лодок. Этот переход к новым технологиям был одобрен американским военным ведомством с целью обеспечения соответствия графику производства, а также для выполнения необходимых работ по ремонту и техническому обслуживанию подводного флота.

реклама

Ракер подчеркнул, что внедрение новых технологий стало неотложной необходимостью для ВМС США. "Нашему флоту критически важно получить доступ к современным технологиям производства. Без этого мы не сможем обеспечить необходимый объем строительства новых подводных лодок и поддерживать их эксплуатацию на должном уровне," - отметил контр-адмирал.

Уже сейчас изготовленные с использованием 3D-печати компоненты находят применение на подводных лодках классов Columbia и Ohio, которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. В частности, Ракер сообщил о том, что на подлодках устанавливаются клапаны, изготовленные методом 3D-печати.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В текущем году Пентагон выделил 2 миллиарда долларов на программу модернизации подводного флота, причем значительная часть этих средств, порядка 15%, будет направлена на развитие и внедрение 3D-печати в производственные процессы ВМС.