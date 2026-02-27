Инвесторы активно покупают DOT перед первым в истории сети сокращением эмиссии

Курс токена Polkadot (DOT) вырос на 27% за неделю в преддверии первого в истории сети халвинга. Ожидается, что 14 марта годовая эмиссия сократится более чем в два раза. Это изменение стало результатом инициативы участников сети.

Ежегодный выпуск новых DOT уменьшится с 120 млн до 55 млн. Это решение вошло в обновление экономической модели, предусматривающее постепенное уменьшение эмиссии DOT до 2,1 млрд токенов. Халвинг станет первым шагом в этом процессе.

После объявления халвинга курс монеты преодолел уровень $1,75, перейдя затем в фазу консолидации. С начала недели его стоимость выросла более чем на 25%, что стало одним из самых заметных подъемов среди других криптовалют.

Изменения в протоколе также коснутся механизмов управления и стейкинга. Валидаторам будет необходимо иметь минимум 10 тысяч DOT в стейкинге и поддерживать комиссию не ниже 10%. Помимо этого, обновления упростят процесс разблокировки средств для номинаторов, сократив его с 28 дней до двух суток.