По данным аналитиков Dune Analytics, трафик площадки почти сравнялся с показателями биржи Robinhood, при этом превзойдя ближайшего конкурента Kalshi почти в четыре раза по числу визитов.
Объем розничных ставок на платформе превысил 12 миллиардов долларов за месяц. Уверенное лидерство удерживают политические события и актуальные новости, далее по объему активности идут спортивные прогнозы и крипторынок. В среднем, обычный пользователь делает около пяти прогнозов ежемесячно.
Максимальный интерес привлекают спорные события, где вероятность исхода колеблется от 40 до 60 процентов. Также популярна группа ставок на почти завершенные события с вероятностью 80–90%.
Открытый интерес на платформе достиг 411 миллионов долларов. Этот показатель немного уступает ноябрьскому рекорду 2024 года, но сохраняет устойчивую восходящую динамику.
Интерес к Polymarket растет благодаря прозрачности блокчейна, позволяющей пользователям видеть все данные в реальном времени, что выгодно отличает ее от традиционных букмекеров. На старте года это преимущество оставило конкурентов далеко позади.