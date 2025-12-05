Искусственный интеллект анализирует статистику матчей, реакцию комментаторов и вероятность шансов на победу, чтобы выделить важные игровые моменты и генерировать краткие текстовые сводки в реальном времени

Game Breakdowns автоматически выделяет основные моменты игры включая точные броски передачи и голевые моменты, отмечает вклад в игру отдельных игроков и показывает статистику в динамике.

Новый сервис позволит болельщикам быстрее получать точную аналитику без необходимости просматривать повторы целиком. Это особенно актуально для тех, кто следит за несколькими играми одновременно или хочет быстро освежить в памяти детали матча. Нейросеть поможет любителям спорта в составлении статистики и определении лучших игроков матча.

Разработчики отметили, что система даст возможность спортивным журналистам оперативно подготавливать материалы после завершения соревнования, сокращая время публикации итогов. В компании считают, что внедрение таких алгоритмов повысит интерес зрителей к спортивным трансляциям и аналитическим материалам.

В Yahoo подчеркнули, что автоматизированные разборы не заменят редакторов и спортивных журналистов. Искусственный интеллект используется в первую очередь для ускорения первичной аналитики и сбора данных, тогда как итоговые тексты продолжат проходить редакционную проверку.