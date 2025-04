Лента Google Discover на настольных устройствах была представлена на мероприятие Search Central Live.

Новостная лента Google Discover очень ценится пользователями мобильных устройств, как на Android, так и на iOS, поскольку позволяет быстро получать доступ к персонализированным статьям и важным новостям. Похоже, что гигант из Маунтин-Вью решил воспользоваться своим успехом и перенести ее и на настольные устройства.

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Google рассматривает возможность переноса Google Discover на настольные компьютеры, и буквально в последние несколько часов появилось подтверждение того, что работа уже идет полным ходом.

Гигант из Маунтин-Вью выбрал мероприятие Search Central Live в Мадриде в качестве витрины для объявления о скором выпуске десктопной ленты Google Discover, и, как отметила Клара Сотерас в эфире X, эта новинка может привести к решительным изменениям в контентной стратегии издателей.

Хотя пока неясно, когда появится полноценный Google Discover на десктопе, некоторые пользователи в США уже сообщили, что получили доступ к новой ленте: на странице Google.com некоторые уже могут нажать на слова «A new way to explore your interests», тем самым включив новую экспериментальную функцию.

Если войти в тот же аккаунт Google, что и на смартфоне, то лента для настольных компьютеров уже должна быть настроена в соответствии с интересами пользователя.

Остается только дождаться официальной информации от Google, чтобы узнать, когда новинка выйдет на мировой рынок.