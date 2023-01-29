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Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919

Ранее я уже использовал как проводные, так и аккумуляторные машинки для стрижки волос, и на этот раз был куплен дешевый аккумуляторный аппарат VGR V-919, он меня более чем порадовал.
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В обзоре участвует триммер VGR Voyager V-919 (Professional Hair Trimmer), покупался он примерно за 13.3$ (на момент 2023-01-28), я его уже успел использовать прежде чем начинать обзор, если бы этот триммер оказался "не очень", то и обзор я бы не начал писать, а начнем обзор с упаковки.

Упаковка приятная не только на ощупь, но и внешний вид, картон жесткий и прочный, снаружи была еще упаковочная пленка.
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На боковинах коробки указаны некоторые особенности триммера и краткая информация, на торцах коробки логотип VGR, оформление упаковки определенно хорошее.

Открываем коробку и видим комплектацию, но сначала замечу один важный момент, внутри коробки была еще черная пластиковая перегородка которой накрывалась комплектация триммера, в неё же укладывался сам триммер, она неудобна в использовании и была выброшена в мусорное ведро.

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Гораздо проще просто сложить все в кучу, чем каждый раз под перегородку аккуратно укладывать весь комплект, а после и сам триммер...

Из комплектации есть сам триммер V-919, три насадки и одна заглушка для хранения триммера, маслёнка с маслом и кисточка для смазки лезвия триммера, инструкция и длинный USB Type-C кабель.

Масленку лучше хранить в пакетике, как она изначально и хранилась, масла не пожалели, хватит надолго, качество изготовления масленки хорошее.

Насадки простые, но сделаны качественно, может быть под микроскопом и найду огрехи производства, но на глаз я не заметил никаких огрехов.

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Насадки на 1/2/3 миллиметра, не густо, но за 13$ вполне сойдет для неприхотливой стрижки.

Инструкция на разных языках, лист бумаги плотный, лощеный, все распечатано чётко и аккуратно.

В характеристиках сказано, что машинку можно полностью зарядить за 2 часа, 100 минут непрерывной работы на одном заряде, питание 5в постоянного тока 1А, батарея литий ионная на 600 мА*ч.

Еще есть примечание, в котором сказано что данная машинка может быть использована как проводная и беспроводная ("This product is for cord and cordless use").

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Кабель зарядки длинный, 1.5 метра, кроме зарядки он никаких функций не выполняет, для быстрой зарядки смартфона не подходит (проверил уже), но и на медленную зарядку смартфон не ругался, а значит кабель хорошего качества.

Вот и сам триммер, корпус сверху золотистый, блестит, логотип на месте и закреплен заклепками, с одной стороны выглядит как игрушка благодаря блеску, но с другой стороны мне понравился не только внешний вид, но и рельеф корпуса, его удобно держать.

Это тот случай, когда производитель действительно поработал над своим изделием прежде чем начать массовое производство.

Теперь рассмотрим лезвие, "расческа" очень мелкая, можно было чуть больше зазоры делать, ибо не всегда с первого раза захватывает усы на лице, но ножи режут хорошо, не "грызут" и не "жуют" как некоторые проводные машинки за аналогичную стоимость.

Лезвие у машинки фиксированное, с одной стороны это плохо, но с другой стороны проще и надежнее конструкция, после стрижки усов у меня не возникло проблем с чисткой машинки от волос, с пластикового корпуса хорошо все слетает.

Гнездо зарядки USB Type-C, можно любым кабелем зарядить от любой стандартной зарядки на 5в, выключатель в виде рычага, случайно его не выйдет включить, он достаточно жесткий, включение и выключение отчетливое.

Нет никаких торчащих кусков пластика из стыков пластиковых частей, все аккуратно отлито и обработано.

Есть отчетливый индикатор зарядки, горит красным во время зарядки, и горит синим когда зарядка завершена, просто и понятно, но при этом сам индикатор не слепит в глаза если смотреть под любыми углами на него, казалось бы, какая мелочь, а продумана.

Пришло время разобрать триммер.

Один саморез был сорван с завода (возле лезвия), перекрутили его немного больше чем нужно, но не страшно, золотистая крышка снята, а внутри еще одна крышка есть, уже конструктивная.

Разбираю дальше, под черной крышкой пряталась вся начинка.

Видно, что производитель хотел защитить начинку от попадания волос, но один волосок все же проник в зону электроники, а значит стыки не герметичные, впрочем, за стоимость этой машинки простительно, тем более волосок мог упасть во время снятия крышки, главное, что можно самому доработать чтобы наверняка ничего не попало внутрь в собранном состоянии, полоску силиконового герметика намазать по швам и закрыть, ничего сложного.

Особое уважение производителю за ремонтопригодную простую конструкцию, которую пользователь может легко доработать при желании.

Блок электроники, все максимально просто и элементарно, в случае поломки любой радиолюбитель сможет легко починить схему имея запасные детали, здесь ничего сложного нет, контроллер зарядки для аккумулятора и защита, даже если не будет запасных частей, всегда можно встроить любой китайский контроллер литиевого аккумулятора и соединить чтобы все работало, банально подключить двигатель к аккумулятору через выключатель и новую схему защиты.

Аккумулятор, как и сказано в характеристиках на 600 мА*ч, Great Power ICR14500, дата производства аккумулятора 2022-01-10, буквально 2 недели назад произведен.

Собралась машинка легко и просто, просто идеальная ремонтопригодность, все собрано без лишних извращений, 2 крышки, 6 саморезов, и удобный полный доступ к начинке обеспечен.

На этом обзор закончен, это тот самый случай, когда производитель максимально адекватно подошел к реализации своего товара, лезвия острые и хорошо режут, конструкция проста и надежна, ремонтопригодность идеальная, можно вообще пересобрать на другой начинке данный триммер если заводская выйдет из строя, именно такие вещи наиболее экологичны, ибо не пойдут в мусорное ведро при первой же поломке, всегда найдется умелец, который сможет отремонтировать такое устройство.

Причем на упаковке триммера VGR V-919 я не заметил никаких намёков на экологию, хотя если учесть ремонтопригодность то он гораздо экологичнее любого другого современного прибора на котором висят сотни кричащих про экологию наклеек...

Это была вещь про которую действительно приятно было писать обзор.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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