Стало известно, что по итогам декабря 2025 года китайская TCL впервые опередила Samsung по объему мировых поставок телевизоров. Рост продаж в Азии и акцент на недорогих моделях позволили компании занять 16% рынка против 13% у южнокорейского конкурента.

Согласно данным аналитиков Counterpoint Research, которыми поделился сайт GizmoChina, декабрь 2025 года перекроил табель о рангах на мировом рынке телевизоров. Привычный лидер последних лет, Samsung, опустился на второе место. Его обогнала TCL — китайская компания, сделавшая ставку на Азию и ценовой демпинг.

Показатели TCL за месяц подскочили на 10% по сравнению с прошлым годом. В то время как в Северной Америке и Европе спрос просел, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и сам Китай показатели статистики значительно улучшили. Интересно, что Samsung тоже увеличил поставки (плюс 8%), но этого не хватило, чтобы удержать первое место. У корейцев неплохие продажи в Америке, но в Европе и на Ближнем Востоке показатели снизились.

Секрет успеха TCL прост — массовый покупатель голосует рублем за "золотую середину". Компания сделала упор на бюджетные и средние линейки вроде свежей серии T7. При этом дорогие модели QM8K и QM9K тоже разошлись неплохо — помогли праздничные скидки. У конкурентов дела идут хуже: Hisense, замкнувшая тройку лидеров в декабре, вообще рухнула на 23%, не выдержав сжатия китайского рынка.

Общая картина выглядит следующим образом. По итогам всего четвертого квартала 2025 года Samsung сохраняет первое место, но декабрьский результат TCL показывает изменение рыночной динамики. В марте 2026 года стартует партнерство TCL с брендом Bravia от Sony. Благодаря этому соглашению китайская компания может усилить позиции в премиальном сегменте, где традиционно доминирует Samsung с OLED и 8K-телевизорами. Сможет ли TCL воспользоваться репутацией Sony, но лидерство Samsung на рынке телевизоров уже не выглядит безоговорочным.

* все изображения издания GizmoChina