«Наука» сообщает об уникальной находке археологов на берегу Волхова в Великом Новгороде. Ученые обнаружили массивный деревянный причал начала XVI века, который полностью меняет представления о речной инфраструктуре средневекового города.

Как передает отечественный телеканал «Наука», археологическая экспедиция Новгородского государственного университета совершила открытие, которого никто не ждал. Прямо у городского Кремля, на долгие годы забытом берегу, они нашли остатки грандиозного деревянного сооружения, оказавшегося древним речным причалом.

Фото - Новгородский государственный университет

Сперва археологи решили, что перед ними часть оборонительной стены. Эта версия продержалась недолго. Ключевой деталью оказался явный уклон всей конструкции — не к суше, а в сторону Волхова. Такой архитектурный элемент для крепости нелогичен, зато типичен для причальных сооружений, где нужен спуск к воде.

Конструкция впечатляет масштабом даже сейчас. Ее сложили из сосновых бревен толщиной в полметра, а в длину она тянется на 24 метра. Таких мощных построек, связанных с рекой, в Новгороде еще не находили. По сути, это фундамент крупного причала.

Фото - Новгородский государственный университет

Точную дату установил анализ древесных колец. Бревна срубили в 1509-1510 годах. Время знаковое. Всего годом ранее страшный пожар уничтожил большую часть городского торга и знаменитый мост. Город отстраивали, и эта пристань, вероятно, стала частью масштабного обновления перед визитом великого князя Василия III.

Функционирование причала прекратилась, вероятно, к 1582 году, когда в городе началось строительство новых земляных укреплений — так называемого Малого земляного города. При рытье оборонительных рвов древнюю деревянную конструкцию попросту завалили грунтом. Это «законсервировало» сооружение на столетия, защитив от полного разрушения.

Фото - Новгородский государственный университет

Сейчас все бревна уже извлекли и отправили на реставрацию в музей «Витославлицы». Там их готовят к будущей экспозиции. Эта находка четко показала археологам: берега Волхова изучены недостаточно. Если одна такая находка может перевернуть представления о торговых путях, то что еще скрывает эта земля?