TweakTown сообщает, что Google интегрирует своего ИИ Gemini в браузер Chrome в виде умной боковой панели. Новая функция позволит ИИ-агенту самостоятельно искать информацию, публиковать сообщения и даже совершать покупки от имени пользователя.

По данным TweakTown, Google превращает Chrome в платформу для автономной работы ИИ. В браузер встроят голосового помощника на базе Gemini, который получит доступ к личным данным и функциям. Главное новшество — режим «автопросмотра», где ИИ сможет действовать в сети вместо человека.

Новая боковая панель Gemini появится в версиях Chrome для компьютеров. С ее помощью можно, например, быстро получить краткий пересказ длинной статьи, а также управлять календарем. Если дать доступ, ИИ сможет заглядывать в ваши письма Gmail или события в Календаре. Скажете «забронируй билет на конференцию» — он сам найдет детали в письме, сверится с вашим расписанием и подберет рейсы через Google Flights.

Gemini в Chrome открывается в боковой панели для более удобной многозадачности

Но это только часть новых возможностей. Для подписчиков платных тарифов Gemini в США появится функция «автопросмотр». По сути, это цифровой агент, которому можно поручить рутину. Он сам найдет сантехника, сравнит цены, отменит ненужную подписку или выложит пост в социальных сетях. Или, например, купит товар. Для этого Google разработал специальный коммерческий протокол (UCP), позволяющий ИИ совершать транзакции от вашего имени.

Gemini в Chrome работает с другими приложениями Google, такими как Gmail

При этом Google подчеркивает — интеграция с почтой или календарем дело добровольное. Браузер также получит локальную модель Nano для обработки изображений без отправки в облако. В итоге Chrome становится не просто инструментом для просмотра, а платформой для автоматизации задач, где ИИ действует на основе контекста вашей переписки и истории поиска.