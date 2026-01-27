По данным опубликованных «Известиями», рождаемость бизнеса в России в 2025 году упала до минимума за 14 лет. Количество новых юридических лиц сократилось на 20%, тогда как число ликвидированных компаний выросло на 15%.

Российский бизнес столкнулся с рекордным за полтора десятилетия спадом предпринимательской активности. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza, основанное на данных ФНС, в прошлом году количество вновь созданных юридических лиц достигло минимума, а число закрытий, наоборот, заметно выросло. Причины — усиление налогового контроля, дорогие кредиты и общая экономическая неопределенность.

Разрыв между закрытиями и открытиями составил 26% не в пользу новых компаний. Большинство организаций — 88% — ликвидировала налоговая служба. Более половины из них имели признаки фиктивности, такие как массовые адреса регистрации. Остальные компании закрылись по решению собственников или из-за отсутствия деятельности и отчетности.

При этом картина по стране неоднородна. В 17 регионах, включая Дагестан и Краснодарский край, новых фирм все же открыли больше, чем закрыли. А в 60 субъектах, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, бизнес пошел на спад.

По словам экспертов, предприниматели сейчас не стремятся запускать новые проекты, а концентрируются на сохранении существующих. Их сдерживают высокие ставки по кредитам, рост издержек и жесткие требования к финансовой дисциплине. Дополнительный фактор — активная борьба ФНС с искусственным «дроблением» бизнеса для оптимизации налогов.

На этом фоне растет доля индивидуальных предпринимателей (ИП). Их соотношение с юрлицами за десять лет изменилось с 50/50 до 32/68 в пользу ИП. Гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич объясняет это более простыми процедурами регистрации и ведения дел.

Прогнозы на 2026 год остаются осторожными. Глава ТПП Сергей Катырин считает, что тенденция к сокращению числа юрлиц сохранится, но бизнес при этом будет укрупняться и становиться устойчивее. Возможное снижение ключевой ставки и переходный налоговый период для малого бизнеса, о котором говорил президент, могут несколько улучшить ситуацию. Однако жесткая денежно-кредитная политика и усиление фискального контроля продолжают сдерживать предпринимательскую инициативу.