Портал GizmoChina раздобыл и опубликовал изображения нового флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra вместе с необычным аксессуаром. На снимках виден крупный съемный телеконвертер, технические характеристики которого выглядят впечатляюще даже на фоне профессиональной фототехники.

На утекших фото Oppo мужчина тестирует телефон с установленным на него внешним модулем. Этот новый телеконвертер заметно больше и сложнее, чем опциональная насадка 3.28x для прошлогодней модели Find X9 Pro. По данным GizmoChina, аксессуар даст 4.28-кратное оптическое увеличение. Это значение соответствует эффективному фокусному расстоянию в 300 миллиметров.

Система, как сообщается, будет работать в паре со встроенной 200-мегапиксельной перископической камерой телефона. Цель — получать детализированные снимки с естественной оптической глубиной, минимизируя цифровое увеличение.

Что касается других характеристик, утечки описывают Find X9 Ultra как аппарат с двумя перископическими камерами в корпусе: 200 Мп с 3x зумом и 50 Мп с 10x зумом. Основной датчик, как ожидается, будет 200-мегапиксельным Sony LYT-901. Также в списке — ультраширик, мультиспектральный сенсор для цвета и фронтальная 50 Мп камера с автофокусом.

Ожидается, что смартфон получит 6.82-дюймовый плоский 2К-экран, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Qualcomm) и аккумулятор емкостью более 7000 мАч. Его анонс в Китае может состояться примерно в марте.