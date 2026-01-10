Издание WCCFTech сообщает о новом комментарии разработчиков по поводу The Division 3. Создатель франшизы Джулиан Герайти заявил, что команда Massive Entertainment усердно работает над игрой, которая должна произвести впечатление, сравнимое с оригинальной The Division.

Информации о The Division 3 фанаты ждут годами. Теперь издание WCCFTech опубликовало новый, хоть и очень краткий, комментарий от создателя франшизы, который дал понять — ждать стоит.

На презентации, посвященной другим проектам — дополнению Survivors и мобильной Resurgence, — Джулиан Герайти (Julian Gerighty) ненадолго коснулся темы третьей части. Как пишет WCCFTech, он подтвердил, что разработка идет. Это само по себе не новость: анонс состоялся больше двух лет назад. Но дальше Герайти добавил кое-что по существу.

Он назвал будущую игру «грандиозной» и заявил, что команда в стенах студии Massive работает над чем-то, что должно «произвести такое же сильное впечатление, как и Division 1». WCCFTech отмечает, что это довольно высокая планка. Первая часть в 2016 году задала новый стандарт для кооперативных шутеров в постапокалиптическом сеттинге.

При этом, как справедливо замечает издание, подробностей Герайти не раскрыл ни одной. Он быстро вернулся к обсуждению анонсированных проектов, которые и были основной темой выступления. Однако, судя по реакции игроков в комментариях под интервью, даже такой намек на прогресс в разработке TD3 оказался важной новостью для сообщества.

WCCFTech напоминает, что The Division 2 вышла почти семь лет назад. Несмотря на постоянную поддержку и контент, многие фанаты уже несколько лет как ждут именно полноценной третьей части. Надежды на скорые новости пока нет, но хотя бы стало понятно, что работа не стоит на месте, а амбиции у разработчиков серьёзные.