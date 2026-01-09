Сайт Конференция
Global_Chronicles
Rockstar подтвердила утечки по GTA 6 и увольнения виновных сотрудников
Rockstar Games официально сообщила о трех инцидентах утечки информации о Grand Theft Auto 6. Компания уволила нескольких сотрудников, признав достоверность некоторых слитых ранее данных.

Некоторые утечки по GTA 6 фанаты считали фейком. Оказалось, зря сомневались. Tweak Town  со ссылкой на SCREENRANT сообщил, что Rockstar Games в рамках суда подтвердила реальность трех крупных инцидентов.

Rockstar Games сделала эти заявления в рамках судебного разбирательства. Политика компании — нулевая терпимость к сливам. Три подтвержденных случая — три увольнения.

Первый сотрудник потерял работу в США еще в ноябре 2023 года. Второй — в британском офисе Rockstar в Линкольне в апреле 2025-го. Компания прямо связывает это с разглашением данных о GTA 6, которые потом всплыли в соцсетях. По времени это совпадает с масштабным постом пользователя GameRoll на X. Тот раскрывал тонкости игровой механики, имена главных героев — Люсии и Джейсона. Все это тогда многие сочли вымыслом.

Третий инцидент случился в Индии в ноябре 2025 года, и там даже два отдельных слива. Фактически, Rockstar задним числом признала: часть информации, гулявшей в сети годами, была настоящей. Не дезинформация, а утекшие секреты. Теперь к старой утечке от GameRoll придется отнестись серьезно. Если имена героев сошлись, значит, и остальные детали могут быть правдой.

Компания не стала скрывать эти факты, когда дело дошло до суда. Получается, что самые громкие сливы по GTA 6 действительно были изнутри. И Rockstar за ними внимательно следила, отсекая источник проблемы.

#rockstar games #gta 6 #судебное разбирательство #слив #утечка информации
Источник: tweaktown.com
