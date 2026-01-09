Новый смартфон Realme Neo 8 попал в базу тестов Geekbench до официального анонса. Бенчмарк подтвердил ключевые характеристики устройства, включая топовый процессор.

Пока Realme осторожно намекает на выход нового флагмана, технические детали уже просачиваются в сеть. Так произошло и с Realme Neo 8, который оставил в Geekbench цифровой след, раскрывающий его потенциал.

Платформа Geekbench зафиксировала устройство под кодом RMX8899 . Аппарат использует новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и сразу работает на Android 16. В тесте Neo 8 набрал 2876 баллов в одноядерном и 9245 в многоядерном режиме. Цифры четко указывают на производительность высшего класса.

Утечки позволяют понять следующее. Диагональ экрана, по слухам, составит 6.78 дюйма. Это будет панель Samsung AMOLED с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1.5K. Производитель, судя по всему, готовит ультразвуковой сканер отпечатков в дисплее.

Внутри — связка оперативной памяти LPDDR5x и накопителя UFS 4.1. Систему камер, вероятно, возглавит перископический телеобъектив. Фронтальная камера для селфи может получить 16 мегапикселей.

Емкость аккумулятора выглядит солидно — 8000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. При этом корпус обещают сделать металлическим, со стеклянной задней панелью и защитой от воды и пыли.

Анонс Neo 8 ожидают в конце этого месяца. Устройство готовится пополнить ряд грядущих новинок на том же процессоре, таких как iQOO Z11 Turbo и Moto X70 Pro Air.