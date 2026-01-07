Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Acer анонсировала флагманский монитор Predator с частотой обновления до 1000 Гц
Компания Acer пополнила линейки своих игровых мониторов Predator и Nitro. Главной новинкой стал Predator XB273U F6 — модель, которая благодаря технологии DFR может достигать частоты обновления 1000 Гц.

Гонка за высокой частотой обновления экранов вышла на новый уровень. Acer, как сообщает WCCFTech, представила свой ответ конкурентам — монитор Predator XB273U F6, способный в особом режиме работать на частоте 1000 Гц.

Звучит впечатляюще, но здесь важны детали. В обычном режиме эта 27-дюймовая новинка выдает разрешение QHD (2560x1440) с частотой 500 Гц — и это уже очень высокий показатель. Рекордные 1000 Гц активируются в режиме DFR (Dynamic Frequency and Resolution). Суть в том, что при этом разрешение падает до 720p. Другими словами, сверхвысокая плавность достигается за счет резкого снижения детализации картинки. В Acer считают, что такой компромисс оправдан для киберспорта, где важна каждая миллисекунда.

Параллельно компания обновила и другие модели. В линейке появился изогнутый сверхширокий Predator X34 F3 на матрице QD-OLED с разрешением 3440x1440. Этот монитор ориентирован на качество изображения, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Для тех, кому нужно высокое разрешение, есть Nitro XV270X P с IPS-панелью. Он работает в двух режимах: 5K при 165 Гц или 2K при 330 Гц.

Стоимость новинок начинается от 799 долларов за базовую модель Predator XB273U F6. Мониторы должны появиться в продаже во втором-третьем квартале 2026 года. Пока что экраны с частотой 1000 Гц остаются нишевым продуктом для узкого круга энтузиастов, готовых платить за экстремальные показатели.

#acer #монитор #nitro #predator #1000 гц
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
15
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Китя.
10:39
Естественно лучше. Пусть амдешники по облизывают этот тест им о таком результате только мечтать.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Garthar
10:25
Так есть новая теория же. Вся вселенная по сути находится внутри черной дыры и ее расширение какраз связано с продолжением поглощения материи извне. Да и по поводу расширения вселенной тоже огромная к...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Юрий Соколов
10:19
то его волновая природа не проявится (далее по тексту)
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
akzi
10:17
Первый минус - нагрев прямо за матрицей! разве что некоторые потолще старые тв, за которыми можно уместить... Второй минус - дисбаланс веса, уже не поровну, как чаще всего у тв, если у вас поворотн...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Хвост ушастый
09:57
Находятся же еще верующие в черные дыры, и прочие кванты. Впрочем за деньги все бывает, любое проституирование. ЗЫ 7. Если Вы верите в существование «черных дыр», то, очевидно, что Вселенна...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Сергей Анатолич
09:30
В недалёком будущем в польше так же обоснуется правительство украины в изгнании! Прецеденты были, так что это дело времени.
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
Евгений Васютин
09:09
вас не смещает, что "эксклюзивов на старте" у первого свитч - это порты с нинтендо вии ю?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter