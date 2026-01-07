Компания Acer пополнила линейки своих игровых мониторов Predator и Nitro. Главной новинкой стал Predator XB273U F6 — модель, которая благодаря технологии DFR может достигать частоты обновления 1000 Гц.

Гонка за высокой частотой обновления экранов вышла на новый уровень. Acer, как сообщает WCCFTech, представила свой ответ конкурентам — монитор Predator XB273U F6, способный в особом режиме работать на частоте 1000 Гц.

Звучит впечатляюще, но здесь важны детали. В обычном режиме эта 27-дюймовая новинка выдает разрешение QHD (2560x1440) с частотой 500 Гц — и это уже очень высокий показатель. Рекордные 1000 Гц активируются в режиме DFR (Dynamic Frequency and Resolution). Суть в том, что при этом разрешение падает до 720p. Другими словами, сверхвысокая плавность достигается за счет резкого снижения детализации картинки. В Acer считают, что такой компромисс оправдан для киберспорта, где важна каждая миллисекунда.

Параллельно компания обновила и другие модели. В линейке появился изогнутый сверхширокий Predator X34 F3 на матрице QD-OLED с разрешением 3440x1440. Этот монитор ориентирован на качество изображения, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Для тех, кому нужно высокое разрешение, есть Nitro XV270X P с IPS-панелью. Он работает в двух режимах: 5K при 165 Гц или 2K при 330 Гц.

Стоимость новинок начинается от 799 долларов за базовую модель Predator XB273U F6. Мониторы должны появиться в продаже во втором-третьем квартале 2026 года. Пока что экраны с частотой 1000 Гц остаются нишевым продуктом для узкого круга энтузиастов, готовых платить за экстремальные показатели.