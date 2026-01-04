Журналист Майкл Грешко (Michael Greshko) предложил шифр, который мог использоваться при создании манускрипта Войнича.

Рукопись Войнича десятилетиями ставит в тупик лингвистов и криптографов. Новый подход предлагает не перевод, а объяснение механики ее появления.

Как сообщает Live Science, научный журналист Майкл Грешко (Michael Greshko) представил шифр, который может объяснить, каким образом был создан текст рукописи Войнича. Исследование опубликовал журнал Cryptologia 26 ноября.

Речь идет о шифре под названием «Найббе», названном в честь итальянской карточной игры XIV века. Метод использует игральные кости и карты для превращения латинского или итальянского текста в набор символов, внешне и статистически похожих на глифы манускрипта Войнича. Иначе говоря, шифр показывает путь от обычного языка к «войничскому», а не обратно.

Сначала бросок кости разбивает слова на одиночные и парные буквы. Затем вытянутая карта определяет таблицу, по которой эти фрагменты заменяются глифами. Таблицы взвешены так, чтобы статистическая частота отдельных глифов была сопоставима с той, что фиксируют в рукописи. Полученный текст демонстрирует сходство с манускриптом по ряду формальных признаков, включая длину слов и распределение символов.

Сам Грешко подчеркивает, что его работа не расшифровывает манускрипт. Она лишь показывает, что подобный текст реально было создать с помощью доступных в XV веке средств. Это важно на фоне теории о мистификации, которая в последние годы набирает поддержку.

Эксперт по рукописи Войнича Рене Зандберген (Rene Zandbergen) отметил, что метод Грешко демонстрирует существование правдоподобного способа кодирования. При этом он также не считает вопрос о смысле текста окончательно решенным.