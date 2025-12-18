Издание TheGamer сегодня сообщило - вслед за оперативной памятью цены взлетят и на видеокарты.

Сегодняшняя статья в TheGamer рисует неприглядную перспективу для тех, кто ждал новых игровых видеокарт. Проблема с памятью, уже взвинтившая цены на ОЗУ и SSD, теперь угрожает и графическим ускорителям. Причем речь о вполне конкретных моделях и сроках.





Китайские инсайдеры, на которых ссылается издание, сообщают о планах Nvidia сократить производственные мощности для карт GeForce на 30–40%. В первую очередь это коснется ожидаемых новинок среднего класса — моделей GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti. Причина банальна и уже знакома: компания не может закупить достаточно памяти GDDR7.

Здесь выявляется ключевой момент. Nvidia, вероятно, будет распределять дефицитные чипы в пользу более прибыльных линеек. Речь о профессиональных ускорителях для ИИ и вычислений, а не об игровых видеокартах. Это бизнес-логика, но для геймеров она оборачивается простым итогом: меньше карт на полках — выше их стоимость.

Механизм уже отработан на рынке оперативной памяти. Сейчас одна планка ОЗУ может стоить дороже игровой консоли PlayStation 5. Разработчики игр вроде студии Larian Studios уже столкнулись с последствиями, вынужденно оптимизируя свои проекты под устаревающее железо.

Совет, который неофициально звучит в таких условиях, почти циничен: покупайте видеокарты сейчас, если есть возможность. Интересным на наш взгляд является тот факт, что издание TheGamer своим читателям это совет дает сегодня, а россияне уже с прошлого месяца начали активно скупать видеокарты, о чем мы подробно рассказали здесь .

Ожидание нового поколения видеокарт к 2026 году может привести не к технологическому прыжку, а к новому витку ценового кризиса. TheGamer напоминает: проблемы с «железом» перестают быть техническими — они становятся финансовыми для всех.