Космический телескоп Джеймса Уэбба подтвердил открытие самой ранней из известных сверхновых. Ее свет шел к нам, когда Вселенной было около 730 миллионов лет.

Находки часто приходят неожиданно. Гамма-всплеск, пойманный в марте 2025-го, стал лишь краткой подсказкой для астрономов. Однако именно он привел телескоп Уэбба к настоящему рекордсмену.

Короткий сигнал GRB 250314A длился считанные секунды. Но этого хватило. Ученые быстро вычислили расстояние до источника при помощи наземных телескопов. Сигнал оказался невероятно растянут из-за расширения Вселенной. Такой эффект — прямой признак колоссальной удаленности и, следовательно, невероятного возраста объекта.

Команда направила инструменты Уэбба в нужную точку. Они наблюдали за послесвечением взрыва несколько месяцев. Максимальной яркости оно достигло только через 3,5 месяца после первой вспышки. По сути, телескоп зафиксировал смерть массивной звезды, чей коллапс случился 13 миллиардов лет назад.

Анализ показал удивительную вещь. Поведение этой сверхновой — ее структура и то, как менялась яркость, — очень похоже на взрывы звезд в более поздние космические эпохи. Это странно. Звезды тогда состояли практически только из водорода и гелия. Без тяжелых элементов, которые есть у современных звезд. Теоретики полагали, что разный химический состав должен влиять на процесс взрыва. Но этот древний взрыв выглядит почти так же, как и более новые.

Галактика, где это произошло, также ни чем особым не отличается. Значит, самые первые звезды могли заканчивать жизнь по знакомому сценарию. Ученые отмечают, что нужны новые наблюдения, чтобы это проверить окончательно. До сих пор самая ранняя подтвержденная сверхновая относилась ко времени, когда Вселенной было около 1,8 миллиарда лет. Данное открытие отодвинуло эту границу более чем на миллиард лет в прошлое.