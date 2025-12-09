Китайский бренд Asgard представил два комплекта оперативной памяти DDR5 рекордной емкости — 192 ГБ и 256 ГБ. Их стоимость сопоставима с ценой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090.

Рынок оперативной памяти продолжает удивлять, причем не технологиями, а ценниками. Новинки от Asgard — яркое тому подтверждение.

Компания Asgard вывела на рынок два набора памяти DDR5-6000. Один комплект вмещает 192 ГБ, другой — целых 256 ГБ. При этом дорогой вариант, по сути, сравнялся в цене с ожидаемой стоимостью видеокарты RTX 5090. За 256 ГБ просят $2400.

Изначально ценник был на $400 ниже, но его оперативно скорректировали в сторону увеличения. Комплект с меньшим объемом на 192 ГБ обойдется примерно в $1216. Оба набора построены на чипах SK hynix M-die, но с разными таймингами. Valkyrie работает на CL32-45-45-90, а Thor — на CL28-36-36-72.

Продажи уже стартовали в Китае. Ситуация наглядно показывает текущий тренд: дефицит и рост цен делают высокоемкую оперативку товаром не для рядового пользователя. Теперь комплект памяти может стоить дороже игровой консоли или мощной видеокарты. В итоге вышло, что апгрейд системы становится роскошью.