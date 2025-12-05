Компания Apple столкнулась с массовым уходом высшего руководства. За три дня о своем решении покинуть компанию объявили главы ключевых направлений.

В спокойной корпоративной вселенной Apple начались тектонические сдвиги. Компания, известная стабильностью, столкнулась с чередой громких уходов и увольнений в высшем руководстве.

Все развивалось стремительно. В понедельник Apple рассталась со своим стратегом по искусственному интеллекту, уволив Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Его место сразу занял пришедший из Microsoft Амар Субраманья (Amar Subramanya). Это был первый звонок.

Второй прозвенел уже в среду. Руководитель отдела дизайна пользовательского интерфейса Алан Дай (Alan Dye) решил не ждать своей участи и объявил о переходе в Meta*. Согласно исходным данным, Дай работал над такими проектами, как iPhone X, watchOS и интерфейс гарнитуры Vision Pro. Его новый работодатель, Meta, является прямым конкурентом Apple в нескольких областях.

Именно эти два события случились в те самые 72 часа, о которых говорят источники. Но на этом волна не закончилась. Почти одновременно компания сообщила и о плановых, но не менее чувствительных потерях в будущем.

Генеральный юрисконсульт Кэт Адамс (Kate Adams) покинет пост в конце 2026 года. Вице-президент по вопросам экологии, политики и социальных инициатив Лиза Джексон (Lisa Jackson) уйдет еще раньше — в январе 2026-го. Их уходы запланированы, но в контексте общего исхода выглядят частью одной тревожной картины.

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg называет происходящее самым масштабным кадровым кризисом в Apple за 30 лет. Компания теряет ключевых людей на критических направлениях одновременно. И причина этой внезапной встряски пока остается не совсем понятной.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России