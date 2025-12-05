Старый асфальт больше не выбрасывают, его перерабатывают прямо на дороге

Ремонт дороги теперь может выглядеть как научный эксперимент. Фреза снимает старый асфальт, а через мгновение эта же масса, смешанная с битумной эмульсией или цементом, ложится обратно, образуя новое основание. Это не фантастика, а холодный ресайклинг — одна из нескольких технологий, которые осваивают дорожники в российских регионах.

Курская область в 2020 году стала одним из полигонов для испытаний новых технологий от Минтранса. Местные дорожники, например, взяли на вооружение американскую систему Superpave. Это не просто новый рецепт асфальта, а другой подход. Раньше смесь могли делать «усредненной» для большого региона. Теперь же ее рассчитывают как индивидуальный заказ: смотрят, какие морозы зимой и какая жара летом на конкретном участке, считают, сколько и каких грузовиков по нему проедет.

Холодный ресайклинг

А с 2021 года курские строители взяли на вооружение холодный ресайклинг. Технология позволяет не вывозить раздробленное старое покрытие, а использовать его тут же, на месте, смешивая с цементом или битумной эмульсией. Для этого нужна специальная машина — ресайклер, которая за один проход фрезерует дорогу и укладывает новый слой. Власти региона уверяют, что это и дешевле, и надежнее: так можно укрепить основание и отсрочить появление трещин на финишном покрытии. Тамбовская область подключилась к практике ресайклинга позже, с 2023 года.

Другое важное направление — материалы. Все чаще говорят о «еврощебне». Речь о щебне по ГОСТу Р 58406.2-2020. Его главное отличие — более узкий и строгий диапазон размеров зерен. Липецкая область, к примеру, уже полностью перешла на этот стандарт для асфальтобетонных смесей. Пришлось модернизировать асфальтобетонные заводы и лаборатории. Орловская область делает ставку на геосинтетические материалы для укрепления грунта и новые битумные эмульсии.

Но одни только процессы — полдела. Нужны и новые компоненты. Тут в игру вступает химическая промышленность. В Воронеже к 2026 году планируют запустить производство н-бутил-лития — ключевого катализатора для производства термоэластопластов. Эти полимеры, особенно СБС (стирол-бутадиен-стирольный термоэластопласт), критически важны для современного асфальта. Их добавляют в битум. По словам директора «Сибура Полилаб Воронеж» Дениса Муромцева, СБС создает внутри асфальта своего рода полимерную сетку. Она связывает компоненты, повышая эластичность покрытия, его стойкость к колеям и перепадам температуры. Проект, по сути, импортозаместительный — раньше сырье везли из Европы и США.

Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, даже сейчас для разных участков одной трассы могут использовать разные смеси — все зависит от грунта, уклона и нагрузки. Главный вызов — сделать так, чтобы при будущих ямочных ремонтах применяли материал того же качества, что и при первоначальной укладке. Пока это, увы, не гарантировано.