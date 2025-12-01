Японский производитель Shoei представил шлем со встроенной дополненной реальностью. Модель GT-Air 3 Smart проецирует скорость, навигацию и оповещения прямо на визор.

Теперь мотоциклисты смогут получать информацию не с приборной панели, а видеть ее прямо перед глазами. Новый шлем Shoei встроил дополненную реальность в шлем.

Японский бренд Shoei совместно с французской компанией EyeLights создал GT-Air 3 Smart. Это первый шлем с полностью интегрированной системой дополненной реальности. Технология проецирует данные на визор — примерно так же, как в автомобильных Head-up дисплеях.

Нано-OLED проектор выводит подсказки навигации, предупреждения о радарах и другую информацию. Производитель утверждает, что изображение остается читаемым даже при ярком солнце. Система работает онлайн и офлайн, поддерживает голосовых помощников.

Разработчики провели исследования и заявляют о 32% улучшении времени реакции. В шлем встроена аудиосистема с шумоподавлением и универсальное переговорное устройство. Все компоненты, включая аккумулятор, спрятаны внутри корпуса. Батареи хватает на 10 часов работы.

Цена новинки уже определена и составит $1199 — примерно вдвое дороже базовой модели GT-Air 3. Поставки начнутся в июне следующего года.

Новые гаджеты и технологии, которые способны уберечь от ДТП или вообще предотвратить несчастный случай, вполне могут заинтересовать не только начинающих, но и опытных мотоциклистов.

Посмотреть, как это работает можно в следующем видео.



