Анализ государственных закупок показал, какие российские города тратят больше всего на создание новогодней атмосферы.
Данные системы «Тендерплан» за шесть лет демонстрируют резкий рост расходов Петербурга. Если в 2020 году город выделял на праздничное оформление 402 миллиона рублей, то в прошлом и нынешнем годах сумма превысила 1,23 миллиарда ежегодно. Это абсолютный рекорд за весь период наблюдений.
Основные средства направляют на подсветку, ледовые и световые инсталляции, украшение центральных площадей. Самый крупный контракт этого года составил 91,1 миллиона рублей — его заключили на организацию праздничных мероприятий.
Москва, занимающая второе место, пошла по другому пути. Столица сократила расходы с 565 миллионов в 2024 году до 427 миллионов в 2025-м. Крупнейшие тендеры здесь приходятся на территорию Новой Москвы.
Среди регионов картина неоднородная. Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Воронеж увеличили финансирование новогоднего оформления. При этом Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа и Омск предпочли сэкономить.
Эксперты связывают щедрые траты городов на праздничное оформление с желанием повысить туристическую привлекательность. Яркая иллюминация и масштабные мероприятия должны привлечь больше туристов в зимний период.