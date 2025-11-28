Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов-миллионников по расходам на новогоднее оформление.

Анализ государственных закупок показал, какие российские города тратят больше всего на создание новогодней атмосферы.

Данные системы «Тендерплан» за шесть лет демонстрируют резкий рост расходов Петербурга. Если в 2020 году город выделял на праздничное оформление 402 миллиона рублей, то в прошлом и нынешнем годах сумма превысила 1,23 миллиарда ежегодно. Это абсолютный рекорд за весь период наблюдений.

Основные средства направляют на подсветку, ледовые и световые инсталляции, украшение центральных площадей. Самый крупный контракт этого года составил 91,1 миллиона рублей — его заключили на организацию праздничных мероприятий.

Москва, занимающая второе место, пошла по другому пути. Столица сократила расходы с 565 миллионов в 2024 году до 427 миллионов в 2025-м. Крупнейшие тендеры здесь приходятся на территорию Новой Москвы.

Среди регионов картина неоднородная. Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Воронеж увеличили финансирование новогоднего оформления. При этом Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа и Омск предпочли сэкономить.

Эксперты связывают щедрые траты городов на праздничное оформление с желанием повысить туристическую привлекательность. Яркая иллюминация и масштабные мероприятия должны привлечь больше туристов в зимний период.