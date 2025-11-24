Жители Великобритании подают заявки на новую российскую визу «общих ценностей». Инициаторами выступают те, кто не согласен с курсом своих стран и считает Россию более подходящей для жизни.

Daily Star отмечает, что многие британцы больше не ограничиваются недовольством в разговорах и соцсетях. Люди принимают конкретные решения: собирают документы и переезжают туда, где, по их ощущению, условия жизни комфортнее и понятнее, чем дома.





С августа прошлого года Министерство внутренних дел России получило 2275 заявок от западных граждан. Люди используют так называемую визу «общих ценностей», которую Владимир Путин ввел в 2023 году. Заявления приходят от жителей Великобритании и США, которые хотят уехать из-за недовольства внутренней политикой своих стран.

Филип Порт из Ланкашира рассказал изданию, что предпочел бы жить в современной России с её чистыми улицами, отсутствием преступности и ощущением порядка. Он добавил, что не хочет, чтобы его семилетнему сыну навязывали темы, которые он считает неподходящими для школьного возраста.

Помощник по оформлению документов Филип Хатчинсон из Moscow Connect утверждает, что получает 50–80 запросов еженедельно. По его словам, люди устали от роста налогов и военных расходов, в частности — поддержки Украины.