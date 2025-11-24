Межзвездный объект 3I/ATLAS преодолел отметку в 300 миллионов километров от Земли и продолжает приближаться. Минимальное расстояние составит около 269 миллионов километров 19 декабря. Специалисты отмечают необычную траекторию движения космического тела.

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает быстро сокращать дистанцию до Земли. Российские астрономы фиксируют его положение и отмечают, что расчеты приходится постоянно уточнять из-за заметного негравитационного ускорения.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН , 3I/ATLAS вчера около 7:30 МСК приблизился менее чем на 300 млн км. Дополнительный вклад в сближение даёт и движение Земли: её орбита сейчас направлена почти точно к точке, куда идёт объект.

3I/ATLAS пролетает мимо Солнца и покидает систему, но Земля фактически догоняет его. Минимальное расстояние ожидается 19 декабря — около 269 млн км. Прогнозы уточняют, поскольку траекторию меняет негравитационное ускорение.

До отметки в 200 миллионов километров он, по словам ученых, скорее всего не дойдет. А если случится иначе, в институте не исключают, что придется готовить добрые, но ироничные плакаты для «гостей».