PoZiTiv4iK
ЦБ хочет запретить маркетплейсам манипулировать ценами при оплате
Банк России предлагает запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Инициативу поддержал глава Сбербанка Герман Греф, назвав действующие практики недобросовестными.

Разные цены на один товар в зависимости от способа оплаты могут скоро исчезнуть. Центробанк готовится запретить маркетплейсам эту практику.

Эльвира Набиуллина заявила о необходимости запретить магазинам платформ устанавливать разные цены при оплате разными картами. Сейчас часто встречается ситуация, когда товар дешевле, если платить картой «родного» банка маркетплейса.

Глава ЦБ считает, что цена товара должна быть единой, независимо от выбора способа расчета. «Когда цена меняется из-за способа оплаты, трудно отследить злоупотребления», — пояснила она.

Идею поддержал Герман Греф. Глава Сбербанка прямо заявил, что крупным маркетплейсам пора самостоятельно отказаться от таких схем. «Стыдно такими практиками заниматься», — сказал он.

Банки давно жалуются на нечестную конкуренцию со стороны платформ. Набиуллина признала, что это системная проблема новой цифровой экономики. В ЦБ предлагают начать с конкретного запрета на разницу в ценах, а затем постепенно регулировать другие спорные вопросы.

Центробанк не планирует сразу устанавливать все правила для платформенной экономики. Но первый шаг — запрет ценовой дискриминации — должен исправить хотя бы часть перекосов.

#цены #маркетплейсы #набиуллина #цб #греф #способы оплаты
Источник: interfax.ru
