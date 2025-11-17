Российские грузовые авиаперевозчики прогнозируют полную остановку работы в течение трех-пяти лет. Основные проблемы — катастрофический дефицит запчастей, исчерпание ресурсов самолетов и нехватка персонала.

Самолеты продолжают летать, но их становится все меньше. Грузовая авиация в России приближается к точке невозврата.

На круглом столе в Общественной палате представители авиакомпаний выложили на стол тревожную статистику. За три с половиной года парк доступных грузовых самолетов сократился вдвое. Если в 2021 году работали девять перевозчиков, то сейчас осталось семь. Росавиация аннулировала сертификаты AirBridgeCargo и приостановила сертификат «Атрана».

Из 100 грузовых воздушных судов в стране только 28 числятся в состоянии летной годности. Примерно столько же простаивают из-за проблем с обслуживанием. Без господдержки, признаются в отрасли, они не продержатся и пяти лет. Грузооборот рухнул в пять раз — с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м. За девять месяцев текущего года показатель упал еще на 6,5%. Почти 15% всех грузов теперь перевозят в багажных отделениях пассажирских лайнеров «Аэрофлота».

Грузовой флот перевозчиков в основном состоит из возрастных советских самолетов. Новых поставок практически нет. Испытания Ил-112В остановили еще в 2021 году, производство Ил-76МД-90А идет медленно. Выход один — продлевать ресурсы старых машин.

Перевозчики просят увеличить срок службы Ил-76ТД с 40 до 45 лет. Двигателям Д30 КП-2 хотят продлить ресурс с 14 до 16 тысяч часов. Новый двигатель сегодня стоит 400 млн рублей, а это неподъемная сумма для коммерческих компаний.

Ремонт стал отдельной головной болью. Очередь на заводы занимает до года. Запчасти ждут по 12-18 месяцев, их цена выросла в разы. Разрешение на вывоз двигателей за рубеж получают три месяца — все это время самолеты простаивают.

С китайским направлением тоже проблемы. Власти Поднебесной ограничили российские перевозки четырьмя месяцами в год. Для регулярных рейсов нужно получать экономическую лицензию — процесс занимает девять месяцев. Грузы перехватывают авиакомпании из Киргизии, Узбекистана и Туркменистана.

Общие проблемы усугубляет кадровый голод. В Ульяновске остался единственный тренажер для Ил-76, очередь на него расписана на месяцы. Он не позволяет отрабатывать все сценарии нештатных ситуаций. Бортрадистов и штурманов вообще негде готовить, а опытные специалисты постепенно уходят на пенсию.

Перевозчики просят 10 млрд рублей ежегодных субсидий. Для сравнения: в 2022 году грузовая отрасль получила 2,9 млрд, а пассажирская — более 100 млрд рублей. В Китае местным компаниям компенсируют до 50% стоимости рейсов.

В Росавиации предложили отрасли подготовить детальные предложения по поддержке. Но эксперты сомневаются в перспективах субсидий. Андрей Крамаренко из ВШЭ считает, что правительство заинтересуют только критически важные перевозки — например, для северного завоза. Остальным советуют поднимать тарифы и мириться с сокращением рынка.