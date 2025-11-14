Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
Китай с 1 января 2026 года вводит новые правила экспорта автомобилей. Теперь машины должны быть зарегистрированы в КНР не менее, чем за 180 дней перед отправкой за границу. Это может практически остановить поставки новых китайских автомобилей в Россию.

Российский авторынок ждет новый удар. Китайские власти решили ужесточить правила экспорта автомобилей, что серьезно ударит по параллельному импорту.

С наступлением 1 января 2026 года автомобили перед экспортом в РФ должны быть зарегистрированы в Поднебесной минимум 180 дней. Такое решение приняли Министерство торговли, Министерство промышленности и информационных технологий КНР вместе с таможенной службой.

Сергей Пиголкин из компании CarClick объясняет последствия просто: найти в Китае машины без пробега, но сошедшие с конвейера от шести месяцев и больше, практически нереально. Значит, поставки новых автомобилей фактически прекратятся.

Особенно пострадают бюджетные модели мощностью до 160 лошадиных сил. Речь о Mazda CX-5, Skoda, Kia, Hyundai — именно их сейчас активно везут из Китая. Затронет ограничение и так называемый "легкий премиум" вроде BMW X3, которые поставляют через Киргизию и Беларусь.

Ситуация складывается неприятная. Российский рынок только начал адаптироваться к новым условиям после повышения утильсбора, как пришел новый удар. Клиенты лишатся выбора, а цены на уже ввезенные машины резко вырастут.

Парадокс в том, что официальные дистрибьюторы не пострадают. Новые правила бьют именно по параллельному импорту, который стал главным каналом поставок после ухода западных брендов.

#россия #китай #автомобили #экспорт #параллельный импорт
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
5
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
1
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
1
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
100
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
14
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
21
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
72
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
15
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
22:29
Почему автор рассматривает Core Ultra 5 245KF с 6 ядрами в качестве игрового варианта, ведь цена процессора сильно завышена и не отвечает его производительности? Да, именно с 6-ю, потому что играм и 3...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Дима
22:27
Рыночная экономика в реальности. Огромная масса торгашей вылетает в трубу и идёт на заводы. Шутка.
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
Дима
22:24
Если цена вдвое зто конечно не плохо, а очень плохо, но лучше, чем ничего. А покупать заставят. Взвинтят пошлины и прчие поборы за импорт и т.п. Тем не менее хоть что-то шевелится.
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
matocob
22:20
Упор в шину EV6, которая осуществляет 2 транзакции за такт, наступает в весьма фантастических сценариях. Иначе бы от nForce не было бы никакого прироста вообще. В К7 "упор" получился в саму архитектур...
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
Дима
22:17
Как вы думаете- если бы не было Переворота, то какие бы авто делали в СССР? Где вы банда отморозков с дизами?
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
Дима
22:11
Нам бы их проблемы.
Исследователь из Шотландии разыскала фрагменты Камня Судьбы, расколотого при похищении в 1950 году
Дима
22:07
Радость то какая!
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
matocob
21:48
Нельзя объять необъятное (с) Козьма Прутков
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
linux4ever
21:40
HOI 4
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
matocob
21:37
Аллюзия на "50 оттенков серого"
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter