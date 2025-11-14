Китай с 1 января 2026 года вводит новые правила экспорта автомобилей. Теперь машины должны быть зарегистрированы в КНР не менее, чем за 180 дней перед отправкой за границу. Это может практически остановить поставки новых китайских автомобилей в Россию.

Российский авторынок ждет новый удар. Китайские власти решили ужесточить правила экспорта автомобилей, что серьезно ударит по параллельному импорту.

С наступлением 1 января 2026 года автомобили перед экспортом в РФ должны быть зарегистрированы в Поднебесной минимум 180 дней. Такое решение приняли Министерство торговли, Министерство промышленности и информационных технологий КНР вместе с таможенной службой.

Сергей Пиголкин из компании CarClick объясняет последствия просто: найти в Китае машины без пробега, но сошедшие с конвейера от шести месяцев и больше, практически нереально. Значит, поставки новых автомобилей фактически прекратятся.

Особенно пострадают бюджетные модели мощностью до 160 лошадиных сил. Речь о Mazda CX-5, Skoda, Kia, Hyundai — именно их сейчас активно везут из Китая. Затронет ограничение и так называемый "легкий премиум" вроде BMW X3, которые поставляют через Киргизию и Беларусь.

Ситуация складывается неприятная. Российский рынок только начал адаптироваться к новым условиям после повышения утильсбора, как пришел новый удар. Клиенты лишатся выбора, а цены на уже ввезенные машины резко вырастут.

Парадокс в том, что официальные дистрибьюторы не пострадают. Новые правила бьют именно по параллельному импорту, который стал главным каналом поставок после ухода западных брендов.