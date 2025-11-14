Лос-анджелесский стартап 2Wai представил приложение для создания цифровых аватаров умерших людей. Технология позволяет общаться с интерактивной копией близкого человека.

Спорная технология, которая раньше существовала только в научной фантастике, теперь доступна в App Store. Приложение 2Wai генерирует цифровых двойников умерших людей.

Соучредитель стартапа Калум Уорти показал в соцсетях видео с беременной женщиной . Она разговаривает с ИИ-аватаром своей покойной матери. Дальше — больше. Цифровая бабушка читает сказку внуку, а потом общается с повзрослевшим мальчиком.

Компания называет это "ГолоАватарами". По заявлению разработчиков, цифровые копии выглядят как реальные люди, разговаривают как они и даже сохраняют воспоминания.

Реакция в сети разделилась. Одни пользователи пишут про "кошмарное топливо" и "демоническую" технологию. Другие видят в этом способ сохранить голос и истории близких.

Критики указывают на этические проблемы. Технология стирает границы скорби, подменяет настоящее горе искусственным утешением. Особенно спорно выглядит вовлечение детей — как у них сформируется привязанность к цифровому призраку?

Приложение уже доступно в Apple App Store, версия для Android появится позже. Рекламный ролик набрал больше 4 миллионов просмотров. Стартап позиционирует себя как платформу для сохранения наследия. Скептики напоминают эпизод сериала "Черного зеркала" про девушку, воссоздавшую погибшего парня по соцсетям. Фантастика 2013 года стала реальностью 2025-го.

Дискуссия об этике ИИ разгорается с новой силой. Технология уже здесь, а общество не готово ответить на сложные вопросы о цифровом бессмертии и границах искусственного утешения.