Теперь европейцы смогут голосовать за «Трампа», даже не спрашивая разрешения у самого президента США. В Бельгии зарегистрировали новую политическую силу под названием «TRUMP».

Имя Дональда Трампа (Donald John Trump) теперь будет фигурировать в европейской политике, причем в прямом смысле. В Бельгии официально создают партию с его фамилией в названии.

Инициатором стал Сальваторе Никотра, бывший глава Бельгийского национального фронта. Он сознательно выбрал для своего движения имя американского политика. По словам Никотры, Дональд Трамп стал для них символом, так как непосредственно воплощает их идеи.

Название «TRUMP» — это еще и аббревиатура. На французском она расшифровывается как «Все едины за Союз народных движений». Партия является преемницей двух ультраправых валлонских движений: «Chez Nous» и того самого Национального фронта. Официально ее представят 30 ноября.

Идеологию партии ее создатель определяет как правый популизм с социальным уклоном. Планы у «TRUMP» амбициозные: участие в федеральных выборах Бельгии и в выборах в Европарламент в 2029 году. Как иронично заметило издание Politico, теперь европейцы смогут голосовать за «Трампа», что наверняка станет сюрпризом для самого экс-президента США.