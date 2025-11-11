Российские власти с 2026 года получат право в любой момент отключить страну от мирового интернета

Начиная с марта будущего года российский сегмент интернета могут в любой момент отрезать от остального мира. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Технически такая возможность появилась еще с принятием закона о суверенном Рунете. Теперь чиновники получат и официальные полномочия. Решение об отключении смогут принимать Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры. Поводом послужит "угроза информационной безопасности" — формулировка настолько размытая, что под нее можно подвести что угодно.

Депутат Алексей Чепа прямо намекнул, когда ждать первых отключений. "Количество атак в 2026 году будет увеличиваться", — заявил он, имея в виду парламентские выборы. По его словам, попытки влиять на голосование через интернет уже были — во время губернаторских выборов в нынешнем году хакеры атаковали систему ДЭГ. Его коллега Андрей Свинцов пытается смягчить ситуацию. Мол, речь идет лишь о "кратковременной изоляции" на случай хакерских атак. Никаких долгосрочных ограничений не планируется.