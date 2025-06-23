Казахстанский рынок электромобилей пополнился новой моделью от китайского производителя. BYD Yuan Up стал самым доступным предложением в линейке бренда.
Электрический кроссовер BYD Yuan Up поступил в продажу в Казахстане спустя три месяца после получения необходимых сертификатов. Модель 2024 года выпуска доступна в единственной комплектации Flagship за 11,49 млн тенге (примерно 1,75 млн рублей).
Автомобиль предлагает запас хода 380 км по стандарту NEDC. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова и два варианта оформления салона. В базовое оснащение вошли:
- 16-дюймовые диски,
- светодиодная оптика,
- панорамная крыша,
- 12,8-дюймовый поворотный экран мультимедиа,
- система кругового обзора,
- обогрев сидений и руля.
Гарантия производителя включает:
- 6 лет/120 тыс. км на автомобиль,
- 8 лет/150 тыс. км на батарею и электромотор,
- 4 года/120 тыс. км на ходовую часть.
Yuan Up стал четвертой моделью BYD на казахстанском рынке, присоединившись к Song Plus EV, Song Plus DM-i и Han EV. Интерфейс мультимедийной системы поддерживает русский и казахский языки.