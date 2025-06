Китайский электрокроссовер BYD Yuan Up начал продаваться в Казахстане.

Казахстанский рынок электромобилей пополнился новой моделью от китайского производителя. BYD Yuan Up стал самым доступным предложением в линейке бренда.

Электрический кроссовер BYD Yuan Up поступил в продажу в Казахстане спустя три месяца после получения необходимых сертификатов. Модель 2024 года выпуска доступна в единственной комплектации Flagship за 11,49 млн тенге (примерно 1,75 млн рублей).

Автомобиль предлагает запас хода 380 км по стандарту NEDC. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова и два варианта оформления салона. В базовое оснащение вошли:

16-дюймовые диски,

светодиодная оптика,

панорамная крыша,

12,8-дюймовый поворотный экран мультимедиа,

система кругового обзора,

обогрев сидений и руля.

Гарантия производителя включает:

6 лет/120 тыс. км на автомобиль,

8 лет/150 тыс. км на батарею и электромотор,

4 года/120 тыс. км на ходовую часть.

Yuan Up стал четвертой моделью BYD на казахстанском рынке, присоединившись к Song Plus EV, Song Plus DM-i и Han EV. Интерфейс мультимедийной системы поддерживает русский и казахский языки.