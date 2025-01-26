В Monster Hunter Wilds игрокам придется адаптироваться к новым условиям охоты. Монстры будут обладать повышенным уровнем здоровья и уникальными механиками боя.

С выходом Monster Hunter Wilds разработчики представили ряд изменений, которые могут изменить подход игроков к охоте. Новая механика Focus Strike и повышенные характеристики монстров обещают сделать игру более динамичной и требовательной.

По словам директора игры Юя Токуды, в Monster Hunter Wilds монстры будут иметь больший запас здоровья и более высокие пороги вздрагивания по сравнению с предыдущими частями. Это решение связано с желанием разработчиков сделать игру более напряженной и интересной. Однако, несмотря на увеличение здоровья врагов, время, необходимое для завершения охоты, останется на уровне, к которому игроки привыкли.

Focus Strike представляет собой новую механику, позволяющую наносить значительный урон, используя раны, полученные в бою. Эта система призвана сделать охоту более увлекательной, так как игроки смогут чувствовать себя более успешными благодаря коротким циклам боя. Токуда отметил, что разработчики стремились создать уникальные анимации для каждого типа оружия, что добавляет разнообразия в игровой процесс. Однако, по его словам, в ходе бета-тестирования некоторые виды оружия оказались слишком мощными, что потребует корректировки.

Токуда также подчеркнул, что при создании новых монстров разработчики учитывали их место в экосистеме мира Wilds. Например, для монстра Арквелда важно было определить его роль в цепочке хищников и добычи. Это внимание к деталям помогает создать более реалистичное и сбалансированное игровое окружение.

Monster Hunter Wilds выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 28 февраля.