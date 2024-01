Революционное исследование по наличие нанопластиков в бутилированной воде выявило такое его количество, что сами ученые, занимающиеся этим исследованием, сократили потребление бутилированной воды.

Недавние исследования привели к глобальному открытию – обычная однолитровая бутылка воды может содержать до 240 000 фрагментов пластика, преимущественно в виде нанопластика. Нанопластик – это экстремально мелкие частицы размером менее 1 микрометра, способные проникать в клетки организма и попадать в кровеносную систему. С использованием инновационной техники микроскопии и алгоритма обработки данных, опирающегося на передовые научные знания, исследователи смогли обнаружить эти нанопластиковые фрагменты. Они установили, что количество пластика в бутилированной воде может быть в 100 раз больше, чем ранее предполагалось.

Весьма значимое открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подтверждает наличие серьезной проблемы загрязнения пластиком. Эти результаты важны, т.к. они раскрывают потенциальные риски для здоровья, связанные с потреблением нанопластиков. Нанопластики считаются более опасными, чем микропластики, из-за их способности поражать органы человека и даже проникать через плаценту. Новое присутствие нанопластиковых частиц в воде вызывает серьезную обеспокоенность по поводу последствий пластикового загрязнения для здоровья, которые до сих пор, возможно, сильно недооценивались.

Учеными изучалась вода трех популярных, хотя и нераскрытых, брендов бутилированной воды. Результаты показали диапазон от 110 000 до 370 000 мельчайших пластиковых частиц на литр, причем ошеломляющие 90% из них идентифицированы как нанопластики. Исследовательская группа, в которую входили ведущий автор Найсинь Цянь и соавтор Бэйжан Ян из Колумбийского университета, полагают, что их работа может помочь преодолеть нынешний пробел в знаниях о загрязнении нанопластиком.

Сами ученые сократили потребление бутилированной воды с момента проведения исследования, что, возможно, является молчаливым признанием потенциальных рисков. Хотя точное воздействие нанопластиков на здоровье все еще неясно, очевидно, что миру необходимо учитывать проблему пластикового загрязнения не только по экологическим причинам, но и ради общественного здравоохранения.