В администрации США начались предварительные консультации о возможности смягчения экспортных ограничений для компании Nvidia. Речь идет о разрешении на поставки в Китай передовых чипов H200, критически важных для развития искусственного интеллекта.

В администрации Дональда Трампа(Donald John Trump) зреет тихая, но потенциально взрывоопасная торговая революция. По данным источников Bloomberg, команда нового президента в последние дни вела внутренние переговоры о возможности поставок в Китай передовых графических чипов Nvidia H200.

Если эта идея будет реализована, она станет не просто уступкой Пекину, а стратегическим разворотом, способным перекроить карту глобальной технологической войны. И первым признаком грядущих изменений стала реакция рынка: акции Nvidia, упавшие ранее, резко выросли на 2% на фоне новостей, достигнув внутридневного максимума в $184,29. Публично Трамп и его команда занимали жесткую позицию по Китаю, однако за кулисами на них оказывается мощнейшее лоббистское давление. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг(Jensen Huang) активно агитировал за смягчение экспортных ограничений, которые, по его словам, «вынудили компанию уйти с крупнейшего в мире рынка полупроводников».

Позиция Nvidia четко прописана в их официальном заявлении: текущие правила не позволяют им предлагать Китаю конкурентоспособный продукт для центров обработки данных, что оставляет этот огромный рынок «быстрорастущим зарубежным конкурентам». При этом компания спешит успокоить американских клиентов, заявляя, что ее исключение с китайского рынка «никак не повлияет на способность поставлять продукцию в США».

Рассмотрение поставок H200 — это попытка найти баланс. С одной стороны — стремление не дать Китаю получить вычислительную мощь для прорыва в военном ИИ. С другой — давление со стороны крупнейшего американского производителя чипов, теряющего миллиарды долларов и уступающего поле иностранным конкурентам.

Примечательно, что дискуссия не ограничивается уже не самым новым H200. Министр финансов Скотт Бессент(Scott Bessent) высказал еще более показательную идею: он мог бы представить себе экспорт в Китай чипов текущего поколения Blackwell — но только тогда, когда они перестанут быть самыми передовыми. Это может произойти через год-два, с выходом следующего поколения архитектуры.

Этот подход раскрывает возможную стратегию администрации Трампа: создать «лестницу отставания». Китаю могут разрешить покупать передовые чипы, но не самые современные, сохраняя для США технологическое лидерство в 1-2 шага. Таким образом, Пекин получает доступ к мощностям для коммерческого ИИ, но Вашингтон сохраняет «козырной туз» в виде чипов следующего поколения для национальной безопасности.

Известно, что сам Трамп ранее допускал возможность обсуждения экспорта чипов Nvidia в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином(Xi Jinping). Хотя эта тема в итоге не была поднята на недавних встречах, администрация не сняла ее с повестки дня.

Для Пекина снятие ограничений — один из ключевых запросов. Китай неоднократно протестовал против американских санкций, называя их инструментом недобросовестной конкуренции. Разрешение на поставки H200 стало бы для КНР крупным дипломатическим достижением, сигналом о готовности Вашингтона к диалогу.

Любое решение в пользу смягчения режима поставок гарантированно вызовет бурную реакцию в Конгрессе. Сторонники жесткой линии, как республиканцы, так и демократы, увидят в этом угрозу национальной безопасности и капитуляцию перед китайским давлением. Им придется доказывать, что «лестница отставания» — надежный стратегический барьер.

Для Nvidia и всего рынка полупроводников это стало бы глотком свежего воздуха. Открытие китайского рынка, даже с ограничениями, сулит компании многомиллиардные доходы и позволит вернуть утраченные позиции. Рост акций в пятницу — лишь первое, робкое отражение этих ожиданий.

Внутренние дебаты в администрации Трампа вокруг чипов H200 — это не просто технический спор о лицензиях. Это тест на прочность всей конструкции американской технологической блокады Китая. Решение разрешить поставки станет сигналом о переходе от конфронтации к управляемой конкуренции. Решение отказать — подтверждением курса на дальнейшее жесткое противостояние. В любом случае, итог этих дебатов определит траекторию не только американо-китайских отношений, но и будущее глобальной индустрии искусственного интеллекта на годы вперед.