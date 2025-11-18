Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Российские учёные из СурГУ и ТПУ нашли способ превратить гудрон в углеродные наноматериалы
Команда уже планирует масштабировать свою технологию для промышленного применения

Самые неожиданные прорывы часто рождаются на пересечении, казалось бы, несовместимых областей. Яркий пример — совместная работа исследователей Сургутского государственного университета и Томского политехнического: им удалось создать плазменную технологию, превращающую токсичные отходы нефтепереработки в ценные углеродные наноматериалы для медицины и электроники.

Нефть — это не единое вещество, а сложная смесь органики. При перегонке из нее извлекают легкие фракции (бензин, керосин) и средние (дизель), которые находят широкое применение. Но остаются тяжелые смолисто-асфальтеновые фракции, например гудрон — густая, вязкая масса, долгие годы считавшаяся проблемным, мало пригодным к использованию отходом и требовавшая затратной утилизации из‑за объёмов накопления.

Решение предложили учёные: плазменный метод, в основе которого — воздействие плазменной дуги. В реакторе температура достигает порядка 10 000°К, настолько высоко, что обычные представления о плавлении и разложении веществ перестают работать. Как объясняет Валентина Егорова, младший научный сотрудник Научно‑образовательного центра ИЕНТ СурГУ, при плазменной обработке мелкие фрагменты сплавляются в аморфный графит, а крупные «кубики» перестраиваются в сложные полезные формы — нановолокна и наносферы.

Процесс занимает считанные секунды — максимум минуту. Для сравнения: традиционные методы переработки могут требовать часов или даже суток. Это делает разработку сургутских и томских специалистов не только быстрой, но и энергоэффективной. Выход целевого продукта превышает 50% от исходной массы. На выходе получают несколько видов материалов:

  • Графитоподобные структуры — перспективный материал для аккумуляторов, электродов и других элементов электронной техники.
  • Углеродные нанолуковицы и наносферы — уникальные формы углерода с большим потенциалом в медицине: для целевой доставки лекарств, как контрастные агенты в диагностике и в создании новых биосовместимых материалов.

Дальнейшие планы включают изучение возможности применения плазменной технологии к другим видам нефтяных остатков. Если метод подтвердит универсальность, это может радикально изменить подход к обращению с отходами в нефтепереработке и открыть новые пути получения ценных наноматериалов из ранее бесполезных остатков.

#россия #наука #инновации #нефть #переработка отходов #сургут #томск #нефтепереработка #тпу #сургу
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
Эксперт отметил превосходство F-16 над Rafale благодаря мастерству пилотов американского истребителя
1
Новый отель в Дубае высотой 377 метров стал самым высоким на планете
+
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
6
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
3
Колумбия закупит у Швеции 17 истребителей Gripen E/F за €3,1 млрд
1
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
12
The War Zone: Израиль модернизовал ракеты AIM-9M Sidewinder для борьбы с БПЛА Shahed-136
+
Разведывательные возможности B-21 могут привести к увеличению численности его парка
+
Анализ 2,6 миллиона галактик свидетельствует об остывании Вселенной
1
В Госдуме отказались регулировать скидки маркетплейсов
1
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
2
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
13
Новая методика подсчёта истребителей ВВС США вызывает критику
+

Популярные статьи

«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
4
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
3
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
14
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
52
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
4
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
+

Сейчас обсуждают

komatoz2000
08:39
интересно, будут ли в будущем ваять диссертации на тему, примерно "Генерация кадров, как способ исправления низкой квалификации программистов", а по простому говоря " генерация дополнительных кадров,...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Iezon Din'alt
08:35
самое тупорылое заявления что я слышал за последнее время.. т.е если по русски сказать, то валв в интервью признает что их коробка дешевле в полтора раза чем миник, но продавать по такой цене она их н...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Андрей Попов
08:33
За чей счёт банкет?
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
Андрей Попов
08:31
Я сталкивался с тем, что даже Linux админы используют Windows на своих рабочих местах, потому что так проще жить. Подключился к серверу тем же Putty и настраиваешь что тебе надо.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
RandomXP
08:25
В мае покупал G.SKILL RIPJAWS S5 96GB (2x48GB) DDR5-5200 за 20 000 р Сейчас стоит 42 000 р
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
swr5
08:13
Видно, что картинка FSR-RR намного более совершенна чем DLSS-RR, а стабильность подтянут.
Германия и Франция обсуждают вариант отказа от совместного производства истребителя 6-го поколения
swr5
08:08
Первый пошел.
Новым героем Overwatch 2 стала Вендетта — гладиаторша с огромным мечом
AMD EDITION
08:02
Ожидаемо
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
lighteon
08:00
Что там за неудачные платы такие? У меня в PcPartner MP5-TRI без каких либо проблем вставлялись PCI платы. Diamond Stealth 64/S3 Virge/DX и Voodoo 1. Правда Windows 95 на Pentium 90 работал крайне сла...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Roditch
07:42
Однажды эмир позвал Ходжу Насреддина и спросил: – Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам? Ходжа отвечал: – Я знаю твоего ишака, я проверил его...
Украина и Франция подписали меморандум о намерениях поставки 100 истребителей в течение 10 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter