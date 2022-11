Honor Magic Vs оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1-го поколения.

Компания Honor выпустила в Китае смартфон Magic Vs, который по утверждению компании, "превосходит отраслевые стандарты" не только по дизайну и производительности, но и по пользовательскому опыту и качеству отображения. Тем не менее, похоже, что новая модель Magic Vs сохранила дисплеи своего предшественника - 6,45-дюймовый внешний дисплей и складной 7,9-дюймовый OLED-дисплей, которые работают с частотой 90 и 120 Гц соответственно. Удивительно, но Magic Vs более чем на 20 г легче, чем Magic V и на 2 г меньше весит, чем Samsung Galaxy Z Fold4; его вес составляет - 261 г.

По данным компании Honor, размеры Magic Vs в развернутом виде составляют 160,3 х 141,5 х 6,1 мм, а в сложенном — 160,3 х 72,6 х 12,9 мм. Другими словами, Magic Vs примерно такого же размера, как и его предшественник и заметно больше, чем Galaxy Z Fold4. Короче говоря, Honor обновила аккумулятор, камеры, набор микросхем и ОС по сравнению с Magic V, новая модель теперь работает на MagicOS 7.0 на базе Android 12.

Обновления, которые Magic Vs содержит по сравнению с Magic V, следующие:





Honor Magic V

Honor Magic Vs Батарея 4750 мАч (проводная зарядка 66 Вт) Аккумулятор емкостью 5000 мАч (проводная зарядка 66 Вт) Камеры Основная камера 50 МП (f/1.9)

50 МП ультраспектральная камера (f/2.0)

50 МП сверхширокоугольная камера (f/2.2)

Фронтальная камера 42 МП 54-мегапиксельная основная камера IMX800 (f/1,9)

50-мегапиксельная сверхширокоугольная и макрокамера (f/2,0)

8-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом (f/2,4)

16-мегапиксельная фронтальная камера (f/2,45) SoC Qualcomm Snapdragon 8 1-го поколения Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1-го поколения





В настоящее время Honor продает новый смартфон Magic Vs только в Китае по цене от 7 499 юаней (~ 1050 долларов). Тем не менее, компания сообщила, что планирует выпустить телефон в Европе в течение первого квартала 2023 года. Другие подробности о его глобальном выпуске на данном этапе остаются неизвестными, хотя прошлые глобальные выпуски смартфонов Honor предполагают, что Magic Vs поступит в Европу в одном или трёх вариантах: черном, голубом и оранжевом цветах. Как правило, Honor предлагает меньше конфигураций с внутренней памятью по всему миру, чем в Китае.

В Китае компания Honor предлагает следующие варианты:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти







