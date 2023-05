За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Меня часто упрекают за предвзятое отношение к консолям Xbox. Факты ни факты, профу не профу... Вы все врете. Сегодня вспомнил о большой и яркой презентации Xbox & Bethesda Showcase, прошедшей 12 июня 2022 года.

Предисловие

Для начала стоит рассмотреть два понятия:

Покупка игр Подписка на игры

С первого взгляда - разница небольшая. Пользователь предоставляет финансы. Держатель платформы предоставляет услуги. В одном случае - бессрочные. Во втором - оговоренный период. Но есть тонкость. Объем оказанных услуг и момент исполнения договорных обязательств. При покупке пользователь в любой момент может оплатить игру и в любой момент вернуть деньги. В большинстве случаев это касается предварительного заказа. А вот в случае подписки - пользователь не имеет права на возврат денег. Услуга считается выполненной изначально и в полном объеме. Вариант с нерабочей игрой или ее отсутствие в подписке - не является поводом для возврата средств.

Для непонятливых. При подписке, перенос игры - это прямой обман. Вы заплатили за игру и вам ее не предоставили. Тут нет возврата средств.



Xbox & Bethesda Showcase

Первая совместная презентация Xbox, на которой была показана дорожная карта на ближайший год. Были анонсированы игры. Были показаны перспективы роста игровой подписки. Нам рассказали, какие игры в ближайшие 12 месяцев попадут в подписки и ради чего стоит купить консоль от Microsoft. Большая презентация с огромной библиотекой игр. Покупайте наши консоли. Xbox - это отличная консоль со множеством игр.

На 2023 год запланировано добавить 22 эксклюзивные игры. Если бы речь шла про перенос 2-3 игр... Всякое бывает. Не повезло. Что-то не получилось. Но из 22 игр только 8 вышли в срок. Три из которых бесплатные, еще три - это порты, игр вышедших более 10 лет назад.

Обещать - не значить жениться

С эпохальной Е3, прошедшей в 2014 году, прошло 9 лет. Именно на этой выставке была анонсирована Scalebound от Platinum Games. Игру широко рекламировали и продвигали в средствах массовой информации. "Покупайте нашу консоль и вы сможете приобщиться к прекрасному". Мы не знаем всех перипетий и что произошло на самом деле. Никто не делал предзаказы и никто не потерял ни копейки. Но лично знаю несколько человек, которые сомневались в выборе консоли, и игра стала решающей в выборе между Xbox one и PS4.

Дон Мэттрик

Что вы знаете о главе Xbox Game Studios, которого на посту сменил Фил Спенсер? Для большинства - это человек, которого винят в провале Xbox one. С его увольнения прошло 9 лет, но во всех проблемах виноват Дон Мэттрик. Ведь вы именно так думаете? Приведу простой факт, стартовая линейка игр Xbox one:

Crimson Dragon (Grounding/Land Ho!, Microsoft Studios)

Dead Rising 3 (Capcom Vancouver, Microsoft)

Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios, Microsoft Studios)

Just Dance 2014 (Ubisoft Paris, Ubisoft для кинект)

Ryse: Son of Rome (Crytek, Microsoft Studios)

Skylanders: Swap Force (Vicarious Visions, Activision)

Zoo Tycoon (Frontier Developments Ltd., Microsoft Studios)

Zumba Fitness: World Party (Zoe Mode, Majesco)

Killer Instinct (Double Helix, Microsoft Studios)

Lococycle (Twisted Pixel, Microsoft Studios)

Powerstar Golf (Zoe Mode, Microsoft Studios)

Для сравнения, расскажите о стартовой линейке игр под консоли 9 поколения. Сколько игр вышло от внутренних студий за последние 3 года? Когда начинают рассказывать, какой Дон Мэттрик был плохой, не стоит слушать балаболов, посмотрите на дела. При Доне игры выходили регулярно. Это касалось и старой Xbox 360 и новой Xbox one.

Шутку про TV-TV-TV и постоянное подключение онлайн помните? А как вам Нэтфликс-Нетфликс-Нетфликс и обязательный онлайн в одиночной Redfall? Все еще смешно? Точно Дон Меттрик виноват во всем?

14 игр, что не появились в подписке

Повторюсь. Перенос игр - это обыденное явление. При предзаказе всегда есть выбор - можно подождать, а можно отменить предзаказ. В случае с подписочным вариантом - спасибо, что поверили нам и принесли много денежек просто так.

ARK 2 — несколько недель назад проект перенесли на конец 2024 года.

Ara History Untold — в конце 2022 года игру тестировали инсайдеры Xbox, но даты релиза она так и не получила.

COCOON — в этом году об игре не было никакой новой информации.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — игра пока не имеет даты релиза, в этом году о ней не было новой информации.

Ereban: Shadow Legacy — в августе прошлого года показали геймплей проекта, даты релиза у него все еще нет.

Flintlock: The Siege of Dawn — еще в сентябре прошлого года появились хвалебные превью на игру, но дату релиза она так и не получила.

Forza Motorsport — игра не имеет даты релиза, теперь ее обещают выпустить в 2023 году.

Hollow Knight: Silksong — игра пока не имеет даты релиза.

Lightyear Frontier — недавно разработчики подтвердили, что игра не выйдет весной 2023 года, ее перенесли на неопределенный срок.

Party Animals — в конце прошлого года на The Game Awards игру пообещали выпустить «в начале 2023 года», но пока ее дата релиза не сообщается.

Replaced — игру планировали выпустить в 2022 году, потом перенесли на весну 2023 года, но точной даты релиза у нее все еще нет.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — игра не имеет даты релиза, заявлена к выходу на 2023 год.

Starfield — игра официально перенесена на 6 сентября 2023 года.

Warhammer 40,000: Darktide — игра вышла на PC, а версию для Xbox Series X | S перенесли на неопределенный срок.

Это 2\3 игр, что нам обещал лично Фил "балабол" Спенсер. Вы заплатили за них, но вам их не дали. Видел комментарии под новостью: "Фил Спенсер не виноват - это все студии разработчики". Забавно, но перевод стрелок на третье лицо - это любимая отмазка Фила Спенсера. Все виноваты, кроме него.





Фил Спенсер принял вину на себя

В интервью небольшому интернет изданию глава игрового подразделения Microsoft принял всю вину за отсутствие игр на себя. И снова есть 2 небольшие тонкости:

1. Шум вокруг провала Redfall был настолько огромным, что одну фразу из полуторачасового интервью маленькому игровому порталу никто не слышал

2. Ничего не изменилось

Xbox Game Pass

Цитата из последнего интервью

Глава Microsoft Gaming заявил, что Xbox «упустил поколение Xbox One, когда игроки формировали свою цифровую библиотеку игр». Он отмечает, что это сейчас сильно сказывается на выборе игроками платформы. Также глава Xbox сказал, что даже если Starfield получит «11 из 10» — это не значит, что игроки побегут продавать свои Playstation 5.

И снова кто-то другой виноват в отсутствии игр на Xbox series. Но тут прекрасно все. Короткая фраза описывает все игровое подразделение вообще и Фила "балабола" Спенсера в частности.

Прямым конкурентом покупки игр является подписка. Именно ее продвигали последние 7 лет. Зачем тебе библиотека игр, если есть подписка?

Ментальное внушение окружающим "Starfield получит 11 из 10". После провала практически всех игр подряд (Halo Infinite / Gears 5 / Minecraft Legends / As Dusk Falls / Age of Empires IV / Crackdown 3 / Bleeding Edge / Battletoads /Ghostwire: Tokyo / Redfall) фраза выглядит смешно.

Игроки не побегут продавать свои Playstation 5... И тут вспомнился Epic Games Store, который конкурирует со Steam. Три года назад все смеялись над инициативой Тима Суини... Сегодня - это один из крупнейших цифровых магазинов. Он еще не дорос до магазинчика Valve, но многие с уважением относятся к нему. У Epic Games Store нет столько денег, возможностей и контрактов как у Xbox. Но это не мешает ему расти и развиваться.

Обман

Любое выступление, любая презентация, любое интервью - это вешание лапши на уши. Нам рассказывают о золотых временах, о светлом будущем, но не делают ничего. Более того, за свои обещания, они уже сегодня просят денег. Подпишись на Xbox Game Pass сегодня и завтра ты получишь... НИЧЕГО

Чек лист обещаний и фактов. Нам рассказывали об одном, взяли деньги и обещание не выполнили.