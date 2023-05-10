Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox

В 2022 году компания Microsoft провела отличную презентацию своих игр на ближайшие 12 месяцев. Прошло 11 месяцев и давайте вспомним о данном обещании
[ ] для раздела Блоги
4
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Меня часто упрекают за предвзятое отношение к консолям Xbox. Факты ни факты, профу не профу... Вы все врете. Сегодня вспомнил о большой и яркой презентации Xbox & Bethesda Showcase, прошедшей 12 июня 2022 года.

реклама

Предисловие

Для начала стоит рассмотреть два понятия: 

  1. Покупка игр
  2. Подписка на игры
рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С первого взгляда - разница небольшая. Пользователь предоставляет финансы. Держатель платформы предоставляет услуги. В одном случае - бессрочные. Во втором - оговоренный период. Но есть тонкость. Объем оказанных услуг и момент исполнения договорных обязательств. При покупке пользователь в любой момент может оплатить игру и в любой момент вернуть деньги. В большинстве случаев это касается предварительного заказа. А вот в случае подписки - пользователь не имеет права на возврат денег. Услуга считается выполненной изначально и в полном объеме. Вариант с нерабочей игрой или ее отсутствие в подписке - не является поводом для возврата средств.

Для непонятливых. При подписке, перенос игры - это прямой обман. Вы заплатили за игру и вам ее не предоставили. Тут нет возврата средств.

реклама


Xbox & Bethesda Showcase

Первая совместная презентация Xbox, на которой была показана дорожная карта на ближайший год. Были анонсированы игры. Были показаны перспективы роста игровой подписки. Нам рассказали, какие игры в ближайшие 12 месяцев попадут в подписки и ради чего стоит купить консоль от Microsoft. Большая презентация с огромной библиотекой игр. Покупайте наши консоли. Xbox - это отличная консоль со множеством игр.

На 2023 год запланировано добавить 22 эксклюзивные игры. Если бы речь шла про перенос 2-3 игр... Всякое бывает. Не повезло. Что-то не получилось. Но из 22 игр только 8 вышли в срок. Три из которых бесплатные, еще три - это порты, игр вышедших более 10 лет назад.

Обещать - не значить жениться

реклама

С эпохальной Е3, прошедшей в 2014 году, прошло 9 лет. Именно на этой выставке была анонсирована Scalebound от Platinum Games. Игру широко рекламировали и продвигали в средствах массовой информации. "Покупайте нашу консоль и вы сможете приобщиться к прекрасному". Мы не знаем всех перипетий и что произошло на самом деле. Никто не делал предзаказы и никто не потерял ни копейки. Но лично знаю несколько человек, которые сомневались в выборе консоли, и игра стала решающей в выборе между Xbox one и PS4.

Дон Мэттрик

Что вы знаете о главе Xbox Game Studios, которого на посту сменил Фил Спенсер? Для большинства - это человек, которого винят в провале Xbox one. С его увольнения прошло 9 лет, но во всех проблемах виноват Дон Мэттрик. Ведь вы именно так думаете? Приведу простой факт, стартовая линейка игр Xbox one:

Crimson Dragon (Grounding/Land Ho!, Microsoft Studios)
Dead Rising 3 (Capcom Vancouver, Microsoft)
Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios, Microsoft Studios)
Just Dance 2014 (Ubisoft Paris, Ubisoft для кинект)
Ryse: Son of Rome (Crytek, Microsoft Studios)
Skylanders: Swap Force (Vicarious Visions, Activision)
Zoo Tycoon (Frontier Developments Ltd., Microsoft Studios)
Zumba Fitness: World Party (Zoe Mode, Majesco)
Killer Instinct (Double Helix, Microsoft Studios)
Lococycle (Twisted Pixel, Microsoft Studios)
Powerstar Golf (Zoe Mode, Microsoft Studios)

реклама

Для сравнения, расскажите о стартовой линейке игр под консоли 9 поколения. Сколько игр вышло от внутренних студий за последние 3 года? Когда начинают рассказывать, какой Дон Мэттрик был плохой, не стоит слушать балаболов, посмотрите на дела. При Доне игры выходили регулярно. Это касалось и старой Xbox 360 и новой Xbox one.

Шутку про TV-TV-TV и постоянное подключение онлайн помните? А как вам Нэтфликс-Нетфликс-Нетфликс и обязательный онлайн в одиночной Redfall? Все еще смешно? Точно Дон Меттрик виноват во всем?

14 игр, что не появились в подписке

Повторюсь. Перенос игр - это обыденное явление. При предзаказе всегда есть выбор - можно подождать, а можно отменить предзаказ. В случае с подписочным вариантом - спасибо, что поверили нам и принесли много денежек просто так.

ARK 2 — несколько недель назад проект перенесли на конец 2024 года.
Ara History Untold — в конце 2022 года игру тестировали инсайдеры Xbox, но даты релиза она так и не получила.
COCOON — в этом году об игре не было никакой новой информации.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — игра пока не имеет даты релиза, в этом году о ней не было новой информации.
Ereban: Shadow Legacy — в  августе прошлого года показали геймплей проекта, даты релиза у него все еще нет.
Flintlock: The Siege of Dawn — еще в сентябре прошлого года появились хвалебные превью на игру, но дату релиза она так и не получила.
Forza Motorsport — игра не имеет даты релиза, теперь ее обещают выпустить в 2023 году.
Hollow Knight: Silksong — игра пока не имеет даты релиза.
Lightyear Frontier — недавно разработчики подтвердили, что игра не выйдет весной 2023 года, ее перенесли на неопределенный срок.
Party Animals — в конце прошлого года на The Game Awards игру пообещали выпустить «в начале 2023 года», но пока ее дата релиза не сообщается.
Replaced — игру планировали выпустить в 2022 году, потом перенесли на весну 2023 года, но точной даты релиза у нее все еще нет.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — игра не имеет даты релиза, заявлена к выходу на 2023 год.
Starfield — игра официально перенесена на 6 сентября 2023 года.
Warhammer 40,000: Darktide — игра вышла на PC, а версию для Xbox Series X | S перенесли на неопределенный срок.

Это 2\3 игр, что нам обещал лично Фил "балабол" Спенсер. Вы заплатили за них, но вам их не дали. Видел комментарии под новостью: "Фил Спенсер не виноват - это все студии разработчики". Забавно, но перевод стрелок на третье лицо - это любимая отмазка Фила Спенсера. Все виноваты, кроме него.


Фил Спенсер принял вину на себя

В интервью небольшому интернет изданию глава игрового подразделения Microsoft принял всю вину за отсутствие игр на себя. И снова есть 2 небольшие тонкости:

1. Шум вокруг провала Redfall был настолько огромным, что одну фразу из полуторачасового интервью маленькому игровому порталу никто не слышал

2. Ничего не изменилось

Xbox Game Pass

Цитата из последнего интервью

Глава Microsoft Gaming заявил, что Xbox «упустил поколение Xbox One, когда игроки формировали свою цифровую библиотеку игр». Он отмечает, что это сейчас сильно сказывается на выборе игроками платформы. Также глава Xbox сказал, что даже если Starfield получит «11 из 10» — это не значит, что игроки побегут продавать свои Playstation 5.

И снова кто-то другой виноват в отсутствии игр на Xbox series. Но тут прекрасно все. Короткая фраза описывает все игровое подразделение вообще и Фила "балабола" Спенсера в частности.

Прямым конкурентом покупки игр является подписка. Именно ее продвигали последние 7 лет. Зачем тебе библиотека игр, если есть подписка? 

Ментальное внушение окружающим "Starfield получит 11 из 10". После провала практически всех игр подряд (Halo Infinite / Gears 5 / Minecraft Legends / As Dusk Falls / Age of Empires IV / Crackdown 3 / Bleeding Edge / Battletoads /Ghostwire: Tokyo / Redfall) фраза выглядит смешно.

Игроки не побегут продавать свои Playstation 5... И тут вспомнился Epic Games Store, который конкурирует со Steam. Три года назад все смеялись над инициативой Тима Суини... Сегодня - это один из крупнейших цифровых магазинов. Он еще не дорос до магазинчика Valve, но многие с уважением относятся к нему. У Epic Games Store нет столько денег, возможностей и контрактов как у Xbox. Но это не мешает ему расти и развиваться. 

Обман

Любое выступление, любая презентация, любое интервью - это вешание лапши на уши. Нам рассказывают о золотых временах, о светлом будущем, но не делают ничего. Более того, за свои обещания, они уже сегодня просят денег. Подпишись на Xbox Game Pass сегодня и завтра ты получишь... НИЧЕГО

Чек лист обещаний и фактов. Нам рассказывали об одном, взяли деньги и обещание не выполнили.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

xbox starfield фил спенсер scalebound провал xbox bethesda showcase дон мэттрик
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры мая 2023 года
5
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
27
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
92
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
36

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
4 мая 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
55
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
5
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
13
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
18
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
В AMD рассказали об отличиях процессоров Ryzen Z1 и 7040U
2
Из-за боязни попадания Abrams в руки РФ, на Украину отправятся самые простые версии амриканского ОБТ
4
Intel анонсировала увольнения персонала
8
Зеленский предлагает украинцам праздновать День Победы 8 мая
5
Motorola представила одни из самых дешевых телевизоров на рынке - Envision TV
+
Аппаратную аутентификацию PSVR 2 на компьютерах взломали
+
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют, а флагманы NVIDIA приблизились к рекомендованным ценам в США
6
Хакеры взломали сайт минобразования Румынии и призвали учеников бросить обучение
1
Core i7-13700KF vs Core i9-12900KF – почему камень Intel так быстро превратился в «тыкву»
6

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
32
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
6
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Главные игры мая 2023 года
5
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2
История появления курсорных клавиш. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

jsth
15:19
Ну запад тут не ориентир. Так-то и на авито есть цены интересные, только гарантии практически нет. Я бы обратил внимание на 7900ХТХ если бы цена была не выше 60к (имхо, она и не должна стоить дороже, ...
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Михаил Авраменко
15:19
ЧВК "Вагнер" изменил тактику "артиллерийского контроля" ВСУ, нанося последним повышенный урон
Vorvort
15:18
Я уже ответил выше другому комментатору: AMD с 10% рынка дискреток не влияет на ценообразование. 90% рынка у Nvidia благодаря фанатикам, именно они формируют высокие цены на видеокарты, скупая за овер...
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Chаto-B00t
15:18
Чувак, я понимаю, что вас там держат в проголодь, но всё же зачем ты так грибами закидываешься? Выйди в подлесок, пошукай прошлогодних жёлудей, похрусти ими, а то и кофеёк завари себе. И жизнь тогда ...
ЧВК «Вагнер» по-прежнему не получают боеприпасы, а Пригожину угрожают статьёй за госизмену
Михаил Авраменко
15:17
Методичку давно обновлял? Эта фраза с прошлого года уже не в моде.
Германия планирует построить в Украине танковый завод и обещает выпускать 400 Panther в год
Chаto-B00t
15:16
Нутька, а вы там у себя в ципсятнике спите на голых досках или хоть соломку вам стелят?
ЧВК "Вагнер" изменил тактику "артиллерийского контроля" ВСУ, нанося последним повышенный урон
Listoman
15:15
На слайдике нет ни одной игры, где бы результаты совпадали с реальностью. Вот амуде лихо своих хомячков разводит, ну хоть кол-во памяти указали верно)
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Михаил Авраменко
15:14
В Пшекостан тогда уж. Как раз соседствуют с Украинистаном.
В Польше хотят переименовать на своих картах Калининград в Кролевец
Владимир Дранников
15:12
Могут, но не передадут
США могут передать Украине батарею израильского ПВО «Железный купол»
Владимир Дранников
15:12
Чем больше вас убьётся, тем лучше
Глава МИД Украины заявил, что если контрнаступление потерпит неудачу, Киев проведёт ещё одно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем