Microsoft и Amazon объединили усилия, чтобы продвигать Xbox Cloud Gaming через Amazon Fire Stick. Сегодня рассмотрим историю провала консоли Xbox Keystone и анализируем последствия неожиданного партнерства для индустрии облачных игр. Узнайте, как эти события влияют на будущее игрового рынка.

Предисловие

Кто читал новости про Xbox, в цирке больше не смеется. На этой неделе, с небольшим интервалом, вышли два инфоповода из лагеря зеленых. Ценность событий близка к нулю. Ну сказали, ну осветили. А вот если их соединить вместе и поставить в один ряд с аналогичными происшествиями - становится смешно. К сожалению, я не могу использовать ненормативную лексику при написании материалов, но ее много. Очень много. Ибо это что-то из ряда вон выходящее. Для начала освещу две новости с пересказом первоисточника

Xbox Keystone: Консоль, которая никогда не увидела свет

реклама





В 2021 году компания Microsoft анонсировала разработку специального устройства для потоковой передачи игр Xbox Game Pass. Этот проект получил кодовое название Keystone и представлял собой компактную приставку, которая должна была располагаться под телевизором, стоить значительно дешевле стандартных консолей и позволять играть в игры через облако. Проект Xbox Keystone был закрыт из-за невозможности снизить стоимость устройства до приемлемого для потребителей уровня. По словам генерального директора Xbox Фила Спенсера, оптимальная цена для этого устройства должна была составлять около 99 или 129 долларов, но компания не смогла достичь этих показателей.

До недавнего времени нам практически ничего не было известно о внешнем виде Xbox Keystone. Лишь одна фотография, размещенная Филом Спенсером, давала некоторое представление о том, как могло выглядеть устройство. Недавно был обнаружен патент, который позволяет взглянуть на дизайн гаджета более детально.

реклама





Патент был подан в июне 2022 года, когда начали появляться первые подробности о Xbox Keystone. К сожалению, в данном виде консоль, скорее всего, никогда не поступит в продажу, но теперь мы хотя бы знаем, как она могла бы выглядеть.

Хотя проект Keystone не был реализован, Microsoft продолжает экспериментировать с облачными играми через приложения для телевизоров, например, через Samsung TV Gaming Hub. Компания также работает над возможностью переноса существующих игровых библиотек в облако и покупкой облачных игр для постоянного владения, что требует согласования с издателями и правообладателями.

На сегодняшний день облачные игры являются дополнительной опцией, но Microsoft стремится сохранить своё присутствие в этой области. Возможно, в будущем облачные игры станут неотличимы от локального воспроизведения, и платформы вроде NVIDIA GeForce Now уже доказывают, что эта технология полностью жизнеспособна. Xbox Cloud Gaming имеет определённые технические пробелы, но нет причин полагать, что Microsoft не сможет их преодолеть в будущем.

Microsoft и Amazon

реклама





Microsoft неожиданно объединилась с Amazon для предоставления Xbox Cloud Gaming через Amazon Fire Stick. Это значительное расширение платформы, которая позволяет играть в сотни игр за $15 в месяц через Xbox Game Pass Ultimate. Это решение выгодно тем, кто не хочет тратиться на дорогие игровые консоли или ПК, так как позволяет играть в игры на телевизоре с помощью недорогого устройства Fire TV Stick за $40. До этого момента только телевизоры Samsung поддерживали эту функцию, и они тоже не из дешевых.

Изначально Xbox Cloud Gaming будет доступна на моделях Amazon Fire TV Stick 4K и Fire Stick 4K Max, с возможностью дальнейшего расширения на более дешевые модели. Для игры потребуется контроллер Bluetooth Xbox Series X|S.

Хотя Microsoft и Amazon часто соперничают в бизнес-приложениях, их сотрудничество в области игр идет гладко. Microsoft поддерживает платформы Twitch и Prime Gaming от Amazon, а Amazon выпускает свою игру New World на Xbox. Amazon развивает свою облачную игровую платформу Amazon Luna, но признает трудности в этом направлении, сотрудничая с Microsoft, которая уже владеет значительной частью игровой индустрии благодаря приобретению Activision-Blizzard и Bethesda.

Хотя Microsoft сталкивается с конкуренцией от NVIDIA GeForce Now в области облачных игр, партнерство с Amazon Fire TV открывает новую аудиторию для Xbox Cloud Gaming, что потенциально укрепит позиции Microsoft на этом рынке.

Совмещаем две новости в одну

реклама





Microsoft является лидером области облачного гейминга, но она не способна выпустить устройство за 99/129 баксов, из-за чего отменяет релиз Xbox Keystone. Через два года она заключает соглашение с прямым конкурентом, чтобы выпускать свой сервис на устройстве за 40 (50) тугриков.

То есть, одна корпорация, что не специализируется на облачных играх, может создать устройство для данной ниши, а другая корпорация, которой жизненно необходимо продвигать Xbox Game Pass в массы - сделать подобного не может. В этом месте случился мой первый срыв на нецензурные выражения, но не последний. Ибо будет еще один, более серьезный, когда гоготал в голосину.

Amazon Fire TV Stick 4K

У нас устройство мало распространено, но хочется вам поведать одну страшную историю. У самого большого маркетплейса в мире есть несколько разноплановых инициатив. Все слышали про Twitch. Многие слышали про Amazon Prime Video (там выходили сериалы Пацаны и Фоллаут) Некоторые знают, что Amazon Web Services входит в тройку крупнейших облачных сервисов. А еще они выпускают линейку устройств Amazon Fire - это лучшие устройства по соотношению цена/качество и дают километровую фору любому подвальному китайскому гаджету. Планшеты, читалки, медиацентры - список большой. Главной особенностью стоит назвать то, что они все работают на кастомизированной версии Android. Джеф Безос решил, что ему не нужен Google Play market и он самостоятельно сможет подмять под себя большую аудиторию. Amazon Appstore - является вторым, после Google магазином андроид приложений. В нем сотни тысяч различных игр, приложений, утилит и прочего. Сотни тысяч компаний пользуются данным сервисом.

И в этот момент выходит Microsoft и на серьезных щах начинает вещать о сотрудничестве больших корпораций. Благую весть разносят по всем профильным пабликам. Маленький шаг для корпорации, большой шаг для игровой индустрии.

Правда жизни такова, что Amazon может даже и не догадываться о данном событии, ибо любой желающий может добавить свое приложение в сервис. Единственное ограничение - это выполнять условия договора о размещении контента.

Но на этом контекст всего повествования не заканчивается, ибо аналогичное "сотрудничество" прямой конкурент осуществил более 2-х лет назад. Geforce Now добавила свое приложение в магазин и любой желающий, без фанфар и ликований мог воспользоваться услугой.

Этот мир удивителен и беспощаден, но Фил Спенсер способен насмешить. То, что другие делают как "само собой разумеющееся", тут подается с помпой и чем-то экстраординарным.

Страна балаболов в мире Xbox

В 2019 году стартовала новая инициатива, связанная с облачным геймингом. В поле зрения появились такие сервисы, как:

Google Stadia

Amazon Luna

PlayStation Now

Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce Now

Крупные игроки решили выйти на новый рынок. Громкая реклама и красивые перспективы. Все участники выпускают специализированные устройства для удаленного воспроизведения облачного контента. Все, кроме одного. Лидер рынка. Самый могущественный игрок. Квинтэссенция всего игрового мира... "Несмогла". В этот момент происходит разрыв шаблона. Как такое возможно? Microsoft нацелилась на 2 млрд пользователей, но не выпустила на рынок специализированного устройства? Понятно, что играть можно с телефона. Но специализированное устройство будет оптимизировано четко под определенные задачи и будет максимально приближено к идеалу. Очень многие поклонники сервисов берут оригинальные вещи, чтобы вкусить ВЕСЬ кайф от использования услугой. Выходит, что у длинного языка очень короткий карман?

Послесловие

Microsoft всеми силами продвигает облачные игры и свой сервис Xbox Cloud Gaming, но только на словах. Красивые рекламные слоганы и ролики не подкреплены реальными действиями. Более того, она отстает на два года от своих прямых конкурентов во всех вопросах. Вы же помните разрекламированный и чудесный Xbox Game Pass? Ну так он появился только через два года после появления подписки PS Now. Год назад рассказывали о старте Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung... Чрез два года после появления на них GeForce Now. Сейчас травят байки об устройствах Amazon... Чрез два года после появления на них GeForce Now... И это лидер рынка, что несет инновации в индустрию... с опозданием в пару лет.

Другие темы автора:

Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft

Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году