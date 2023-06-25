Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки

Компиляция кода Систем Верилога/Верилога в языки программирования С++/СистемС для ускорения проектировки и разработки на fpga
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Verilator — это инструмент, который компилирует исходные коды Verilog и SystemVerilog в высокооптимизированный (и, возможно, многопоточный) циклически точный код C++ или SystemC. Преобразованные модули можно создавать и использовать в тестовом стенде C++ или SystemC для проверки и/или моделирования.  

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Verilator и в официальном руководстве.

Зачем использовать Verilator?
 Verilator — это, по сути, симулятор Verilog/SystemVerilog. Это коммерческий продукт, сверхбыстрый, бесплатный и с открытым исходным кодом, но он не является прямой заменой Modelsim, Questa Sim, Synopsys VCS, Vivado Xsim и других симуляторов, основанных на событиях. Verilator — это симулятор, основанный на циклах, что означает, что он не оценивает время в пределах одного тактового цикла и не имитирует точную синхронизацию схемы. Вместо этого состояние схемы обычно оценивается один раз за такт, поэтому любые внутрипериодные сбои не наблюдаются, а временные задержки сигнала не поддерживаются. Это имеет как преимущества, так и недостатки при сравнении Verilator с другими симуляторами.

Скорость
Поскольку Verilator основан на циклах, его нельзя использовать для временной симуляции, списков соединений с обратными аннотациями, асинхронной (бестактовой) логики или вообще любых изменений сигнала, которые включают понятие времени - все выходы переключаются мгновенно всякий раз, когда оценивается схема.  
Однако, поскольку все, что находится между фронтами тактовых импульсов, игнорируется, симуляции Verilator выполняются очень быстро и отлично подходят для имитации функциональности синхронных цифровых логических схем с одним или несколькими тактовыми генераторами или для создания программных моделей из вашего кода Verilog/SystemVerilog для использования в разработке программного обеспечения.

Качество кода 
Поскольку верилятор основан на циклах, он не может полностью поддерживать стандарты IEEE Verilog и SystemVerilog. Но не волнуйтесь, инструменты синтеза, как правило, также не полностью совместимы.  
Следовательно, Verilator очень строго относится к коду Verilog/SystemVerilog, который вы ему предоставляете. Помимо того, что он не поддерживает никаких временных задержек, он также не будет принимать большую часть несинтезируемого кода*, поэтому (как правило) вы не можете просто взять свой тестовый стенд SystemVerilog и построить его с помощью Verilator без каких-либо существенных модификаций. Вы быстро узнаете, не поддерживает ли Verilator ваш код, так как он будет бомбардировать вас кучей предупреждений и сообщений об ошибках.  
Поскольку Verilator не поддерживает несинтезируемый код, неожиданное преимущество заключается в том, что он ближе к поведению инструментов синтеза по сравнению с другими симуляторами. Это заставит вас писать более качественный код для синтеза, потенциально уменьшив количество проблем, с которыми вы столкнетесь позже в процессе разработки.  * за исключением таких вещей, как $display(), $finish(), $fatal(), некоторых версий $assert и других.

Цена
Verilator имеет открытый исходный код и бесплатен как бесплатное пиво, так и свобода слова. Для имитации проекта с помощью Verilator из проверенного HDL-кода и тестового стенда C++ с помощью GCC и Make создается собственный двоичный исполняемый файл. Поскольку вся цепочка инструментов бесплатна, нет ограничений на количество экземпляров, которые вы можете запускать, или количество пользователей, которые могут ее использовать. Благодаря скорости Verilator моделирование еще более сложных проектов выполняется быстро на старых машинах и ноутбуках, поэтому вам не нужно покупать дорогостоящее вычислительное оборудование. Отлично подходит для студентов!  
Однако не позволяйте цене обмануть вас. Verilator также имеет широкий круг коммерческих пользователей:

реклама


рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Приступая к работе

Это руководство написано для тех, кто в первую очередь знает Verilog/Systemverilog и немного C/C++, но никогда не использовал Verilator.  Я предполагаю, что вы используете какую-то форму Linux в своей системе и в указанной системе установлены Verilator, GTKWave, Make и GCC.  Вы можете получить готовые исходные коды для примера проекта Verilator, используемого в этом руководстве, на Github и изучить его по своему усмотрению:

реклама


git clone https://github.com/n-kremeris/verilator_basics
git checkout verilator_pt1

Или следуйте инструкциям ниже, пока мы настраиваем все с нуля.

Наше тестируемое устройство
Чтобы проверить, как работает Verilator, нам понадобится какое-то DUT (тестируемое устройство). Я написал базовое ALU в SystemVerilog, которое мы проверим в этой серии руководств, состоящей из нескольких частей, источник которой приведен ниже:

/****** alu.sv ******/
 typedef enum logic [1:0] {
 add = 2'h1,
 sub = 2'h2,
 nop = 2'h0
 } operation_t /*verilator public*/;

 module alu #(
 parameter WIDTH = 6
 ) (
input clk,
 input rst,

 input operation_t op_in,
 input [WIDTH-1:0] a_in,
 input [WIDTH-1:0] b_in,
 input in_valid,

 output logic [WIDTH-1:0] out,
 output logic out_valid
 );

 operation_t op_in_r;
 logic [WIDTH-1:0] a_in_r;
 logic [WIDTH-1:0] b_in_r;
 logic in_valid_r;
 logic [WIDTH-1:0] result;

 // Register all inputs
 always_ff @ (posedge clk, posedge rst) begin
 if (rst) begin
 op_in_r <= '0;
 a_in_r <= '0;
 b_in_r <= '0;
 in_valid_r <= '0;
 end else begin
 op_in_r <= op_in;
 a_in_r <= a_in;
 b_in_r <= b_in;
 in_valid_r <= in_valid;
 end
 end

 // Compute the result
 always_comb begin
 result = '0;
 if (in_valid_r) begin
 case (op_in_r)
 add: result = a_in_r + b_in_r;
 sub: result = a_in_r + (~b_in_r+1'b1);
 default: result = '0;
 endcase
 end
 end

 // Register outputs
 always_ff @ (posedge clk, posedge rst) begin
 if (rst) begin
 out <= '0;
 out_valid <= '0;
 end else begin
 out <= result;
 out_valid <= in_valid_r;
 end
 end

 endmodule;

 Чтобы следовать этому руководству, создайте новый рабочий каталог и сохраните исходный код ALU как alu.sv.

 Как видите, это АЛУ очень простое. Он имеет две ступени регистра, без задержек и поддерживает только две операции: сложение и вычитание. Вот пример сигнала того, как мы ожидаем, что ALU будет вести себя:
Примитивный конвейер ALU
 Из рисунка 2 видно, что на первом этапе регистрируются входные сигналы, а на втором этапе комбинаторный результат регистрируется на выходах. Имея это в виду, давайте теперь рассмотрим шаги, необходимые для создания базового тестового стенда.

 Преобразование SystemVerilog в C++

 Проверка

 Как упоминалось во введении, Verilator требует, чтобы тестовая среда C++ была скомпилирована в собственный двоичный файл системы. Однако мы не можем включить наш SystemVerilog ALU в тестовую среду C++ как есть: сначала нам нужно использовать Verilator для преобразования кода SystemVerilog в C++ или «проверить» его, что в самой простой форме делается следующим образом:

 verilator --cc alu.sv

 Здесь параметр --cc указывает Verilator преобразовать код в C++. Verilator также поддерживает преобразование в SystemC, которое можно выполнить с помощью --sc, но пока мы не будем использовать эту функцию.

 Результаты конвертации

 Выполнение вышеуказанной команды создает новую папку с именем obj_dir в нашем рабочем каталоге. Вот куда пошли все наши конвертированные исходники:

 $ ls -l obj_dir/
 Valu___024unit.cpp Valu___024unit__Slow.cpp Valu.cpp Valu.mk
 Valu__Syms.cpp Valu__ver.d Valu___024unit.h Valu_classes.mk
 Valu.h Valu__Slow.cpp Valu__Syms.h Valu__verFiles.dat

 Сгенерированные файлы .mk будут использоваться с Make для создания нашего исполняемого файла моделирования, а файлы .h и .cpp содержат наши заголовки C++ и исходные коды реализации, полученные в результате преобразования SystemVerilog. Я предлагаю вам немного исследовать и посмотреть, сможете ли вы понять, что где.

 Сейчас нас больше всего интересуют два файла: Valu.h и Valu___024unit.h:

 1. Valu.h — это основной заголовок проекта, который содержит преобразованное определение класса «ALU» — это то, что мы «создадим» в нашем тестовом стенде C++ в качестве DUT.

 2.Valu___024unit.h — это внутренний заголовок для класса «ALU», и он содержит определение нашего типа operation_t.

 Разработка базового тестового стенда Verilator

 Пример тестового стенда C++

 Теперь, когда мы преобразовали наше тестируемое устройство в C++, мы можем приступить к написанию нашего тестового стенда. Наш тестовый стенд будет находиться в новом файле с именем tb_alu.cpp. Давайте начнем с изучения минимального примера кода тестового стенда C++:

 #include <stdlib.h>
 #include <iostream>
 #include <verilated.h>
 #include <verilated_vcd_c.h>
 #include "Valu.h"
 #include "Valu___024unit.h"

 #define MAX_SIM_TIME 20
 vluint64_t sim_time = 0;

 int main(int argc, char** argv, char** env) {
 Valu *dut = new Valu;

 Verilated::traceEverOn(true);
 VerilatedVcdC *m_trace = new VerilatedVcdC;
 dut->trace(m_trace, 5);
 m_trace->open("waveform.vcd");

 while (sim_time < MAX_SIM_TIME) {
 dut->clk ^= 1;
 dut->eval();
 m_trace->dump(sim_time);
 sim_time++;
 }

 m_trace->close();
 delete dut;
 exit(EXIT_SUCCESS);
 }


 Первые несколько строк с операторами include говорят сами за себя. Нам нужно включить <verilated.h> и <verilated_vcd_c.h>, которые поставляются с установкой Verilator, чтобы получить доступ к общим процедурам Verilator и записать сигналы в файл VCD (дамп изменения значений).

 Как описано ранее, «Valu.h» содержит верхний класс нашего модуля Verilated ALU, а «Valu___024unit.h» содержит проверенную версию нашего перечисления typedef.

 Далее у нас есть следующие две строки:
 #define MAX_SIM_TIME 20
 vluint64_t sim_time = 0;

 Мы будем использовать переменную sim_time, чтобы отслеживать, когда закончить симуляцию. Есть и другие способы завершить симуляцию, но сейчас мы просто выйдем, как только смоделируем 20 фронтов тактовых импульсов.

 Затем у нас получилась следующая неразбериха с основной функцией, которая будет выглядеть странно, если вы до этого не писали тестбенч на C++:

 int main(int argc, char** argv, char** env) {
 Valu *dut = new Valu;

 Verilated::traceEverOn(true);
 VerilatedVcdC *m_trace = new VerilatedVcdC;
 dut->trace(m_trace, 5);
 m_trace->open("waveform.vcd");

 /* <...> */

 m_trace->close();
 delete dut;
 exit(EXIT_SUCCESS);
 }

 Строка Valu *dut = new Valu; создает экземпляр нашего преобразованного модуля ALU. В SystemVerilog это примерно соответствует alu dut (.*);.

 Следующие четыре строки настраивают сброс сигнала. Примечательно, что мы создаем объект m_trace и передаем его нашему dut в строке dut->trace(m_trace, 5);. Параметр 5 просто ограничивает глубину трассировки до 5 уровней ниже тестируемого устройства.

 Наконец, у нас есть то, что делает симуляцию реальностью:

 while (sim_time < MAX_SIM_TIME) {
 dut->clk ^= 1;
 dut->eval();
 m_trace->dump(sim_time);
 sim_time++;
 }

 Во время каждой итерации цикла while строка dut->clk ^= 1; инвертирует часы ALU (это создаст нарастающие/спадающие фронты частоты). Это будут единственные частоты, которые мы будем использовать в нашем тестовом стенде.

 Вызов dut->eval(); оценивает все сигналы в нашем модуле ALU, и m_trace->dump(sim_time); записывает все значения трассируемых сигналов в наш файл дампа сигнала. Как видите, в настоящее время модель оценивается только по частоте.

 Затем время моделирования увеличивается, и цикл продолжается до тех пор, пока не достигнет MAX_SIM_TIME. Обратите внимание, что на самом деле это не значение времени — переменная просто отслеживает, сколько раз мы инвертировали частоту.

Как видите, этот тестовый стенд не делает ничего, кроме синхронизации дизайна, но это хорошая отправная точка для дальнейшего развития.


 Создание исполняемого файла моделирования

реклама


 Теперь, когда наш тестовый стенд написан, нам нужно создать исполняемый файл для запуска моделирования.


 В отличие от некоторых других симуляторов, например Modelsim, в которых вы либо открываете исходники в графическом интерфейсе, либо передаете их в исполняемый файл Modelsim, приложение Verilator не используется для имитации тестового стенда.

реклама


 Вместо этого приложение Verilator используется только для преобразования Verilog в C++ и создания инструкций по сборке для Make. Симулятором в данном случае является сам тестовый стенд C++.


 Тестовый стенд и преобразованные исходные коды HDL, по сути, представляют собой приложение C++, которое создается и запускается на вашем компьютере. Запуск скомпилированного исполняемого файла — это то, что имитирует ваш проект, а коллекция компиляторов GNU (GCC) — это основной выбор для создания исполняемых файлов Verilator.


 Чтобы создать исполняемый файл моделирования, нам нужно снова запустить Verilator, чтобы повторно сгенерировать файлы .mk для включения тестового стенда C++ — это делается с помощью --exe tb_alu.cpp:


 $ verilator -Wall --trace -cc alu.sv --exe tb_alu.cpp


 Кроме того, теперь мы используем следующие дополнительные параметры:


 -Wall - включить все предупреждения C++. Не обязательно, но полезно, когда вы только начинаете

 --trace — включить трассировку сигнала


 Чтобы собрать наш исполняемый файл, мы делаем следующее:


 $ make -C obj_dir -f Valu.mk Valu


 -C obj_dir указывает make работать в каталоге obj_dir. Затем мы передаем необходимый make-файл, используя -f Valu.mk. Наконец, мы говорим make собрать целевое значение Valu, которое является именем скомпилированного исполняемого файла testbench.


 Если исполняемый файл testbench был собран успешно, вы найдете двоичный файл Valu в obj_dir.


 Запуск тестового стенда


 После сборки просто запустите двоичный файл Valu, чтобы запустить симуляцию:


 $ ./obj_dir/Valu

 $


 На первый взгляд, не так уж и много. В конце концов, в нашем коде тестового стенда 

нет операторов печати, так что это ожидаемо. Однако запуск моделирования привел к тому, что в нашем рабочем каталоге был сгенерирован файл сигнала с именем waveform.vcd.

Просмотр сигналов Verilator
Вы можете открыть вышеупомянутый файл дампа сигнала Verilator с помощью GTKwave:

gtkwave waveform.vcd

Затем вам будет представлено окно GTKWave, которое выглядит следующим образом:

Новое окно GTKWave

Выполните шаги, показанные здесь, чтобы загрузить сигналы из тестируемого устройства и просмотреть их формы:

Представление волны GTKWave

Поздравляем! Вы только что завершили свою первую симуляцию с помощью Verilator!

Наблюдения

 Во-первых, вы, возможно, заметили, что в нашей симуляции нет никаких «x» или неизвестных значений. Это связано с тем, что Verilator является симулятором с двумя состояниями, и по умолчанию все сигналы инициализируются 0. Отлично подходит для скорости, так как 2 состояния меньше, чем 4, но не очень хорошо, если мы хотим проверить, насколько хорошо работает наша логика сброса. Мы рассмотрим это позже.

Во-вторых, половина тактового цикла занимает 1 пс. Это шкала времени по умолчанию для Verilator, и в данном конкретном случае она не означает какого-либо конкретного значения времени.

Что дальше?
После прочтения этого руководства вы, надеюсь, получили некоторое базовое представление о том, как работает Verilator. Однако, как вы можете видеть, мы едва коснулись поверхности, поэтому, пожалуйста, переходите к части 2, где мы реализуем некоторые базовые функции проверки в нашем тестовом стенде C++.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

разработка fpga программирование system verilog проектировка с++
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
21
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
79
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
21 июня 2023 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
13 июня 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
54
ASML столкнётся с новыми ограничениями на экспорт оборудования в Китай с 30 июня
1
ВКС России ночью уничтожили на Украине арсеналы с иностранным ракетным вооружением
1
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
9
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
+
Подоляк в провале наступления ВСУ обвинил «партнёров», которых слишком долго пришлось упрашивать передать оружие
1
Военная техника замечена в центре столицы России
7
В США началась битва за будущее F-35 между Lockheed Martin и Pratt & Whitney
3
На Украине допустили возможность «второй серии» ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики
+
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
Глава UFC заявил, что перспектива боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом реальна
+
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
29
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
1
59 смартфонов Xiaomi получили российскую версию прошивки MIUI 14 на базе Android 13
3
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
34
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
24
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
1
ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ
2
В Пентагоне поддержали предоставление Украине кассетных боеприпасов - Reuters
+
В Украине к 2025 году построят завод по производству Bayraktar TB2
+

Популярные статьи

Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
29
GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
20
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
17
S.T.A.L.K.E.R. 2 наносит ответный удар: iXBT games получило несколько страйков
11
США тестируют лазер мощностью 10 кВт, который может вывести из строя вражеский корабль
4
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
12
Краткое тестирование в игре Trepang2
4
Xbox снова обманывает потребителей - поднимает цены, вопреки обещаниям Фила Спенсера
1
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
10
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
8

Сейчас обсуждают

seebox
05:43
Я бы свою 1080ти поменял на 5700xt либо vegu на воде ещёб с 16 гб видеопамяти. Главном образом из-за качества картинки.
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
BruteForce
05:42
Порядок не обязательно десятичный. У программистов он вообще двоичный. :)
Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
BruteForce
05:41
>где массовое производство су-57? Су-57 - это сложное, высокотехнологичное изделие. Их не получится клепать как Т-34 во время войны, когда танк сделали максимально простым, чтобы его могли собирать ч...
Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
FelsheR-BAN100823
05:40
отстал на 15 лет, уже не интересно.
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
MAXIMST
05:40
FE особенно предоп и топ всегда стоили почти одинаково как Стрикса. Вот 3060 и 3070 еще норм ценники были а в 4000серии вообще уровень качество у FE резко подскочил, на сегодняшний день есть две топ к...
Спекулянты выкупили все видеокарты RTX 4000 в Китае и продают их с наценкой в 46%
CrtkR
05:09
Оой, а шо такое, Вы же вчера очень много пламенных речей успели написать о ЧВК в РФ, куда их надо, по запретам, про чистки и подавления. До определённого момента, разумеется :D
ВСУ вновь наступают на нескольких направлениях на фоне скандала с Пригожиным
Александр Богданов
05:09
я не пойму что за корабль эти е-нутые хохлы выдумали? везде уже этот корабль.в efootball играю там куча названий команд "русский корабль иди на х." что за корабль ,кто его выдумал поди знай. бред пол...
GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
FelsheR-BAN100823
05:00
Там жили и живут одни и те же люди, а оленей типа тебя, тогда даже в города не пускали.
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
FelsheR-BAN100823
04:54
Спасибо, Бате!))
Лукашенко: ЧВК «Вагнер» предоставлен абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки с гарантиями
Евгений Васютин
04:52
Не люблю историю, где нет четких документов и куча спекуляций
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем