Path of Exile 2 привлекла большой интерес у игроков на старте раннего доступа

Path of Exile 2 сегодня вышла в раннем доступе в Steam и на консолях, и, несмотря на то, что стоимость игры в раннем доступе составляет 1398 рублей, только в Steam ей уже удалось привлечь более 458 920 игроков. Хотя это, несомненно, хорошая новость для разработчика и издателя, возросшая нагрузка на сервер, по-видимому, уже вызвала проблемы, что привело к чрезмерному времени ожидания в очереди на вход в игровые сессии. На момент написания этой статьи, по данным steamdb, интерес к игре не падает и в данный момент онлайн находятся более 320 000 игроков.





В то время как Path of Exile 2 была запущена в ранний доступ как платная игра, разработчик планирует выпустить полную версию ARPG в качестве бесплатной игры, как и ее предшественницу. Ожидаемая дата релиза, в течении 2025-го года. Оригинальная игра Path of Exile была выпущена в 2012 году и за последние 11 лет имела умеренный успех. Тем не менее, за первые 24 часа работы Path of Exile 2 удалось привлечь на ПК почти в два раза больше игроков, чем это удавалось первой игре серии более чем за десятилетие.





Источник: Techpowerup