TrimUI активно занимается разработкой еще одного ретро-компьютера. Хотя полные сведения о Brick Pro еще не опубликованы, судя по имеющимся данным, компания готовится представить конкурента для Retroid Pocket Flip 2 и других недавно представленных портативных игровых устройств с откидным форм-фактором.

Источник изображения: Notebookcheck

На платформе Tieba Baidu были обнаружены эскизы устройства под названием TrimUI Flap X1. Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдалась с моделью Smart Pro S: несмотря на то, что устройство стало доступно для покупки в ноябре 2025 года, первые наброски появились на Baidu еще в июле. Это дает основания полагать, что представленный дизайн TrimUI Flap X1 является подлинным.

Источник изображения: Notebookcheck

Согласно утечкам, TrimUI Flap X1 будет оснащен 4,7-дюймовым экраном. Если эта информация подтвердится, устройство окажется значительно компактнее, чем Retroid Pocket Flip 2, который использует ту же 5,5-дюймовую панель, что и Retroid Pocket 5. К сожалению, на данный момент другие технические характеристики остаются неизвестными. TrimUI, по всей видимости, решила использовать встроенные триггеры и схему расположения кнопок, аналогичную более ранней модели Retroid Pocket Flip.