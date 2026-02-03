В приложении Google Maps в качестве голосового помощника вместо знакомого Google Assistant выступит ассистент Gemini

Компания Google представила новое обновление для приложения Google Maps, которое нацелено на устранение ситуации, когда маршрут не установлен, а телефон находится в кармане. Вместо привычного Google Assistant теперь используется голосовой помощник Gemini. Главное отличие от старой версии: если раньше Ассистент требовал четких формулировок, то Gemini понимает обычную речь, как если бы рядом сидел пассажир, как утверждает Google. Это позволяет велосипедистам давать голосовые команды, не отвлекаясь от управления.

Искусственный интеллект способен отвечать на вопросы, связанные с текущей ситуацией, например, "Сколько времени займет дорога до пункта назначения?" или "Где поблизости есть булочная?". Можно также отправлять текстовые сообщения голосом, например: "Отправь сообщение Алексею, что я задержусь на пять минут".

Gemini также умеет реагировать на внезапные изменения планов, например, при запросе "Покажи более спокойный маршрут" или "Насколько загружена дорога впереди?". Все это можно сделать, не прикасаясь к экрану. Функция работает не только на велосипеде, но и во время прогулок пешком или в общественном транспорте. Стоит отметить, что интеграция с Gemini пока доступна только для пользователей Android. Владельцам iPhone потребуется подождать обновления.