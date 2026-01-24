Motorola Edge 70 Fusion будет оснащен AMOLED-дисплеем размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц

После официальной презентации, Motorola Edge 70 Fusion засветился в базе данных Geekbench, продемонстрировав результаты своих тестов. В ходе испытаний Edge 70 Fusion получил 1215 баллов в одноядерном режиме и 3186 баллов в многоядерном. Информация в базе данных также указывает на то, что устройство работает под управлением Android 16.

Тесты производительности подтверждают наличие восьмиядерного процессора Snapdragon. Чип включает в себя одно основное ядро, работающее на частоте 2,71 ГГц, три ядра с высокой производительностью, ограниченные частотой 2,40 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,80 ГГц.

Хотя конфигурация соответствует Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, по предварительным данным, телефон может быть оснащен Snapdragon 7s Gen 3. Таким образом, конкретная модель чипа пока не подтверждена, но ясно, что Motorola продолжает отдавать предпочтение платформе Snapdragon.

В Geekbench указано 11,14 ГБ оперативной памяти, что практически гарантирует наличие версии с 12 ГБ ОЗУ на старте продаж. Ранее сообщалось, что Motorola может предложить телефон с 8 ГБ ОЗУ, оба варианта будут иметь 256 ГБ встроенной памяти.

Помимо характеристик производительности, ожидается, что Edge 70 Fusion получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Что касается фотовозможностей, предполагается использование 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA в качестве основной камеры, а также 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Питание обеспечивается батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. Заявлена защита от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69, а также сертификация MIL-STD-810H. Motorola, как ожидается, предоставит три года обновлений Android для Edge 70 Fusion.