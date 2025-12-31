Колонка поддерживает LDAC и время автономной работы до 20 часов

Китайский производитель QCY представил беспроводную колонку SP300, выполненную в стилистике ретро с корпусом из натурального дерева и пиковой мощностью звучания до 80 Вт. Стоимость устройства составляет 649 юаней (около 92 долларов США). Модель поддерживает аудиокодек LDAC, обеспечивающий беспроводную передачу звука в высоком разрешении.

Акустическая система включает в себя 25-мм твитер с шелковой мембраной, выдающий 10 ватт, 90-мм СЧ-динамик с бумажным конусным диффузором мощностью 30 ватт и пассивный саб, который отвечает за воспроизведение частот до 80 Гц. Также реализована технология управления динамическим диапазоном (DRC), гарантирующая сбалансированное звучание независимо от уровня громкости. Корпус акустической системы из МДФ толщиной 12 мм.

SP300 поддерживает кодек LDAC с максимальной скоростью передачи данных 990 кбит/с и частотой дискретизации 96 кГц при 24-битном разрешении, что позволяет передавать аудиосигнал высокого качества по беспроводной сети при подключении к совместимым устройствам. Колонка также поддерживает режим стереопары для создания полноценной конфигурации с раздельными левым и правым каналами.

Колонка поддерживает различные источники воспроизведения, включая Bluetooth, 3,5-мм аудиовход, карты microSD, USB-C подключение и управление с помощью мобильного приложения. Предусмотрена настраиваемая светодиодная подсветка и возможность эквалайзера через приложение. Батарея колонки обеспечивает до 20 часов автономной работы. SP300 оснащена сенсорной панелью управления на верхней части корпуса. Модель доступна в двух цветах: белом "Молочный коктейль" и черном "Пленочный".