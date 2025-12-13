Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
В Европе вышел планшет ZTE Pad X1102N с поддержкой 5G
Pad X1102N работает на чипе Unisoc T8100, который сочетает в себе 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища

ZTE выпустила новый планшет Pad X1102N в Европе, пока что эксклюзивно для польского рынка, однако его появление в других странах ожидается в ближайшем будущем.

Он оснащен 11-дюймовым тачскрином на базе ЖК-матрицы с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 7670 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 21 Вт. Следует отметить, что такая емкость батареи сегодня не вызывает особого восторга, так как многие современные смартфоны массового сегмента зачастую оснащаются аккумуляторами большей емкости.

Pad X1102N функционирует на базе чипа Unisoc T8100, работающего в связке с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Он обладает поддержкой связи 5G, четырьмя динамиками и 3,5-мм аудиоразъемом для наушников.

Габариты планшета составляют 257 x 168 x 7,65 мм, а его вес – 522 г. В качестве операционной системы выступает Android 15.

#zte #5g #android 15 #pad x1102n #unisoc t8100
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
В Ставрополе появятся аквапарк, отель и спорткомплекс за 5,6 млрд рублей
+
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
7
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
2
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
+
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
Science Advances: заселение древнего континента Сахул произошло около 60 000 лет назад
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
AMD выпускает видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 ГБ видеопамяти
+
Телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал самую раннюю сверхновую во Вселенной возрастом 730 млн лет
+
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
15
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
180
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
1
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
+

Сейчас обсуждают

Overseer man
09:39
Закручивание гаек, во многом люди сами виноваты. В данном случае коллективные иски в суд могут помочь.
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
Sergey Lavrenyk
09:19
Или с С-350.
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
Sergey Lavrenyk
09:14
Если авторы статей из ЦАМТО не умеют даже пользоваться интернет-поисковиками, чтобы найти характеристики РЛС AN/MPQ-65A или ЗУР для ЗРК PATRIOT и ЗРС С-400, то зачем они пишут статьи на темы, о которы...
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
unhurtable
09:06
Дауже задолбало ждать когда они все-же их официально стырят чтоб можно было в ответку то что на территории РФ аналогично поступить, вот только там поболее, вот и ссутся...
National Security Journal: Главный враг Америки — ее собственная долговая пирамида
gotreksson
08:53
Не читай, это обзор западной прессы.
Reuters: США предлагают создать «свободную экономическую зону» на Донбассе
Xenosag
08:39
Это же просто смешно, между линейками i7 и i9 всего 100МГц, просто троллинг какой-то, в такую глупость сразу и поверить сложно
Процессоры Intel Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus появились в индийском магазине
Рвем очко Бернигану
08:33
Фризит твой ущербный мозг махонький.ты реально мутант -очко как у бегемота ,а мозг как у колибри.ну вот и имеем что имеем.а какое качество на 3050 все заценили.Блевать нон стоп можно.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
pasha999
08:27
Слышь конч.Без патча дров перед установкой и замены там нескольких файлов (в самих дровах) будет дикий шиммеринг..(и я не про оптискалер -клоун)А потом такие уродцы будут говорить что фср 4 плохой.и ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
pasha999
08:25
да нет не просто подменяешь ,конч.там еще кроме оптискалера надо дрова патчить для 6 и 7 серии .ты пизд бол и точка.Просто с подменой у тебя будет дикий шиммеринг
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
pasha999
08:23
А до Хабаровска далеко.....
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter