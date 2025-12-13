Pad X1102N работает на чипе Unisoc T8100, который сочетает в себе 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища

ZTE выпустила новый планшет Pad X1102N в Европе, пока что эксклюзивно для польского рынка, однако его появление в других странах ожидается в ближайшем будущем.

Он оснащен 11-дюймовым тачскрином на базе ЖК-матрицы с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 7670 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 21 Вт. Следует отметить, что такая емкость батареи сегодня не вызывает особого восторга, так как многие современные смартфоны массового сегмента зачастую оснащаются аккумуляторами большей емкости.

Pad X1102N функционирует на базе чипа Unisoc T8100, работающего в связке с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Он обладает поддержкой связи 5G, четырьмя динамиками и 3,5-мм аудиоразъемом для наушников.

Габариты планшета составляют 257 x 168 x 7,65 мм, а его вес – 522 г. В качестве операционной системы выступает Android 15.